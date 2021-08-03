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Bodrum'da yangın ilerliyor! Yerleşim yerleri tahliye ediliyor...

Bodrum'da yangın ilerliyor! Yerleşim yerleri tahliye ediliyor...

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bodrum Yeniköy'de yangının sitelere ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Muğla'daki yangınlara 9 uçak, 22 helikopter, 248 arazöz, 33 dozer, 104 teknik personel ve 1120 orman işçisi ile müdahale sürüyor. Ayrıca Muğla'da devam eden yangınlara Azerbaycan'dan 1 helikopter ve 105 personel, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı ve İran'dan da 1 uçak ve 2 helikopter çalışmalara destek oluyor.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 13:56
Bodrum'da yangın ilerliyor! Yerleşim yerleri tahliye ediliyor...

Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.


Gündüz karadan ve havadan, gece ise sadece kara ekiplerinin müdahalesi ile alevlerle savaş devam ederken, ekipler yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Muğla'daki yangınlara 9 uçak, 22 helikopter, 248 arazöz, 33 dozer, 104 teknik personel ve 1120 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

Ayrıca Muğla'da devam eden yangınlara Azerbaycan'dan 1 helikopter ve 105 personel, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı ve İran'dan da 1 uçak ve 2 helikopter çalışmalara destek oluyor.

BODRUM YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı.

Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye ediliyor.

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