Bakan Kurum'dan yangın bölgesinde önemli mesajlar: 'Vatandaşlarımızın zararlarını karşılayacağız'

Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Kurum, burada tüm eksiklerin hep birlikte giderileceğini vurguladı.



Kimsenin endişesinin olmamasını isteyen Kurum, şöyle devam etti:



'Biz tüm imkanlarımızla buradayız. Cumhurbaşkanımız tüm süreci yakından takip ediyor. Daha önce sellerde, taşkınlarda, depremlerde ne yaptıysak aynı anlayışla buradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim için bir gün, bir saat bile çok önemli. Bu anlayışla çalışıyoruz ve süreci yönetiyoruz. Arkadaşlarımız uyumadan, canlarını tehlikeye atarak mücadele ediyorlar, etmeye de devam edecekler. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Olması gereken neyse tüm altyapısıyla üstyapısıyla her şeyi hesap ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu afetin de üstesinden geleceğiz.'





'VATANDAŞLARIMIZA 50 BİN LİRAYA KADAR EŞYA VE KİRA YARDIMI YAPIYORUZ'



'BUGÜN SU OLUP YANGININ ÜZERİNE ATMA GÜNÜDÜR'



Gebece Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Topaca ile görüşen Kurum, vatandaşların sorunlarını dinledi. Topaca, '85 yaşındayım hiçbir şeye ihtiyacım yoktu, evimde yaşayıp gidiyordum. Ama şimdi evim yandı. Zaten dışarıda kalırsam, kış bitmeden evim olmazsa beni bir daha bulamazsınız.' dedi.Bunun üzerine Kurum, şunları kaydetti:'Mehmet amca, hasar tespit çalışmalarını arkadaşlar yaptılar. Eşyalarınızın, ölen hayvanlarınızın, araç gereçlerinizin, tarım arazilerinizin, zarar gören her şeyinizi karşılamaya başladık. Evleri tamamen yanan veya yıkılan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı hesaplarına yatırılıyor. Bir kısmını yatırdık, inşallah kalanlarını da en kısa sürede yatıracağız. Evleri de en hızlı şekilde yapacağız. Altında deposu, ahırı olan evleri de en kısa sürede yapacağız. Senin evini de inşallah 3-4 ayda bitireceğiz. Gönlün rahat olsun. Sen merak etme, senin evinden başlayacağız. Daha iyisini, daha güzelini hep birlikte yapacağız. İnşallah yıl bitmeden, kıştan önce burayı yaparak evini sana teslim edeceğiz. Sen yeter ki üzülme.'Hocalı Mahallesi'nde de vatandaşları ziyaret eden Kurum, yangının çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktardı.Vatandaşın tırmığıyla itfaiyecinin itfaiye aracıyla ormancının yine sahada çalıştığını belirten Kurum, şöyle konuştu:'AFAD'ımız, Kızılayımız, Jandarmamız, UMKE'miz tüm ekiplerimiz hep birlikte Antalya'mız için, tüm şehirlerimiz için mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür. İnşallah hep birlikte yangınla mücadelemizi vereceğiz. Bir taraftan hasar tespitlerimizi yapacağız. Bir yandan da vatandaşlarımızın yeni sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları için gereken adımları atacağız. Biz bu birlik ve beraberlik sayesinde Türkiye'yiz. Bu ruh sayesinde güçlü Türkiye'yiz. Hiçbiriniz endişe etmeyin. En kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Bizim için bırakın bir günü bir saat, bir dakika bile önemli. Bu anlayışla bu ruhla sahada arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımız bizlere, evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar. Biz de vatandaşlarımızın tüm zararlarını karşılayana kadar, tüm evlerini yeniden yapana kadar burada olacağız.'Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük de eşlik etti.