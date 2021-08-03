Alevlerin arasından mucize kurtuluş! Havuza girerek hayatta kaldılar...

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve tarımla uğraşan Harun Yılmaz, geçen hafta iş yerinden yıllık izne ayrıldı. Ailesiyle baba ocağına giden Yılmaz, burada bir anda alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü. 3 çocuğunu, eşini ve Alzheimer hastası anneannesini yanına alan Yılmaz, otomobille bölgeden ayrılmaya çalıştı. Girdiği yolda alevlerin arasından geçen Yılmaz, bir süre sonra döndüğü yolun da çıkmaz sokak olduğunu gördü. Arkasından aracına doğru gelen alevleri çaresizce izleyen Yılmaz, bu sırada kapısı kapalı olan villayı fark etti.



Duvardan atlayıp villanın bahçesine girdiler



Kendisi ile ailesini duvardan atlayarak villanın bahçesine sokan Yılmaz, yanındakilerle buradaki yüzme havuzuna girdi. Alevlerin iyice yaklaşmasıyla sıcaklık artınca çocuklarını suya sokup çıkaran Yılmaz, panik içinde ağlayan çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. Saatler süren bekleyişin ardından alevler, villanın etrafındaki ormanları yaktı ve son olarak villaya sıçradı. Alevleri gören Yılmaz, villanın çökeceğini düşünerek ailesiyle aracını bırakıp kaçarak, güvenli bölgeye ulaştı.



Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında, canlı yayın esnasında alevlerin arasından çıkan Ziya Coşkun, o anları gözyaşları içinde anlattı. 'Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık odur' diyerek söndürme çalışmalarına desteğe gittiğini söyleyen 81 yaşındaki Coşkun, 'Birden alevler iki taraftan sıkıştırdı. Arada kaldım. Ölmeyi tercih ettim, elim ayağım kesildi. Canlı kalacağım aklıma gelmedi. Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi' dedi.



Manavgat'taki yangında görev yapan Süleyman Harun Akıncı, tahliye kararı verilen Gündoğmuş ilçe merkezinde bulunan 9 yaşındaki oğluyla, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde duygu dolu anlar yaşadı. Orman işçisi Akıncı, 'Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler,' dedim' diyerek endişeli oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.



Gözyaşlarıyla anlattı



Yangının ardından ailesiyle birlikte beklediği havuza tekrar giden Harun Yılmaz, villanın yanarak çöktüğünü gördü. Cep telefonu kamerası ile yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatırken video çeken Yılmaz, 'Arabayla buraya kadar geldim. Arkamdan çok kuvvetli bir şekilde yangın geliyordu. Kendimiz havuza attık. Üstümüzde alevler vardı. Çocukları havuza batıra çıkara hayatta kaldık. Son anda hayatımızı kurtardık. Bu havuz olmasaydı hepimiz ölüyorduk. Köyümüzde sağlam 5 ev kalmış sadece' dedi.



Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını yedinci günde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor.



'Dönsem arabanın içinde hepimiz yanacaktık'



Yangının ilk çıkışını gördüklerini ancak evlere ulaşacağını düşünmediklerini söyleyen Yılmaz, 'Yıllık izne çıkmış babamı ziyaret gelmiştim. Kozalaklar atınca bir anda yangın evimizin önüne geldi. Kaçarken yanlış yola girmişim. Kaçacak bir yerimiz yoktu. Tekrar dönsem arabanın içerisinde hepimiz yanacaktık. Burada havuz olduğunu görünce korkuluk demirlerinin üzerinden atlayıp buraya girdik. Uzun süre havuzun içerisinde kaldık. Villa tutuştu, yıkılsaydı yine ölecektik. Havuzdan çıktık ve çocukları güvenli bir alana ulaştırınca gidip yardım istedim' diye konuştu.