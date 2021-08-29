CHP Gençlik Kolları'nın çalıntı reklam filminde yer alan vatandaşlardan sert tepki: Bizleri alet etmeyin

CHP'nin gençlere hitap etmek için izlediği yollar ve kullandığı malzemeler olay ve alay konusu olmaya devam ediyor. CHP Gençlik Kolları tarafından kendi logolarını kullanarak yayınladıkları 'Sevgi; bazıları için 17 harflidir..' başlıklı video çalıntı çıktı. Yıllar önce çekilen bir reklam filminden görüntünün çalındığı video CHP logosuyla servis edildi.



VİDEOYU DA SLOGANI DA ÇALMIŞLAR



Söz konusu reklam, Digiturk'ün 9 yıl önce hazırladığı Samsunspor konulu çalışmasından Dgiturk tarafından Lig TV tanıtımı olarak çekilen film bir baba ile oğlunun futbol sevgisini anlatıyor. Lig TV'nin o reklamda kullandığı slogan ''Aşk 6 harflidir''







CHP o reklamı alarak kendi videosuymuş gibi servis etti. Reklamdaki çocuğun babası ve tuttuğu takıma olan sevgisini anlattığı yerleri keserek sanki parti için söylüyormuş gibi montajlamış. DevamınaGenel Başkan Kemal Kılıdaroğlu'nun fotoğraflarını yerleştirmiş.CHP çalıntı videoya kendi logosunu da yerleştirmiş.







CHP'nin çaldığı sadece görüntü değil. Reklam filminin 'Aşk 6 harflidir' olan sloganı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adına atıf yapılarak 'Sevgi bazıları için 17 harflidir' şeklinde değiştirilmiş. Paylaşıma bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etiketlenmiş.







CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu'nu gençlere şirin göstermek için sosyal medya hesabından paylaştığı videonun 9 yıl önce yayınlanan DigiTürk reklamından alındığı ortaya çıktı.



ALAY KONUSU OLDU



CHP'nin Dİgiturk reklamını çalarak kendi reklamı gibi yayınlaması alay konusu oldu. Sosyal medyada paylaşıma yapılan yüzlerce yorumda CHP'de siyasetin dilini belirleyen ajansa gönderme yapıldı.







'REKLAM FİLMİNDE OYNAYACAK GENÇ BULAMADINIZ MI?'



Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında kullandığı Stok görsellerle yapılan kapak fotoğrafı alay konusu olmuş sosyal medyada 'Kendi iradesiyle CHP'nin reklam filminde oynayacak genç bulamadınız mı' şeklinde yoğun eleştiri yağmurunu tutulmuştu.







VATANDAŞTAN CHP'YE ÇOK SERT SÖZLER



atandaşlar sosyal medyadan yayınladıkları mesajda '9 Yıl önce Samsunspora olan sevgimizden dolayı (dikkatinizi çekerim reklam değil) doğaçlama gelişen röportajı kırpıp, keserek bizleri siyaset içine çekmeyin! Biz esnafız. Lütfen bu paylaşımı kaldırın.Bizlerden izin alınmamıştır, dava açma hakkımız saklıdır, hiç gerek yok' ifadelerini kullandı.





