Kavurucu sıcaklar geliyor: 5 bölgeye kritik uyarı...

Arap Yarımadası'ndan gelen ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyen sıcak hava akımı, sıcaklık değerlerini mevsim normallerinin üzerine çıkardı. Kavuran sıcakların, bugün ve yarın da Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor.



UZMANLARDAN UYARI: O SAATLERE DİKKAT



Sıcak hava dalgası nedeniyle bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinden 4 ila 8 derece daha fazla hissediliyor. Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmanın tehlikeli olabileceğini belirterek '11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerek' uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.



Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.



Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



İstanbul'da termometreler dün 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular, Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan ve Sarıyer sahil şeridine akın etti. Bazıları denize girerek serinledi. Sıcaklar, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi.



Bütün gün kavurucu güneşin altında yaşayan hayvanlar da tıpkı insanlar gibi serinlemek için çeşitli yollara başvuruyor. Kediler gölge alanlarda kalıyor, köpekler günlerini uyuyarak geçiriyor. Ancak bu hayvanlar arasındaki öyle bir tür var ki, seçtiği serinleme yöntemi izleyen herkesi kıskandırıyor.



GÜNDE 2-3 SAAT YATIYORLAR



Bunaltıcı sıcaklardan kortunmak isteyen mandalar, güneşin en tepede olduğu vakitlerde su birikintilerine giriyorlar ve bir daha da çıkmak istemiyorlar. Hayvanlarının günde ortalama 2-3 saatlerini su birikintilerinde ve çamur yataklarında geçirdiğini belirten besici Cemal Ergin 'Pirinççi Köyü'nde besicilik yapıyorum. Gün içerisinde mandaları açık alanlarda otlatıyorum. Havalar sıcak olduğu için buldukları ilk serin noktalara giriyorlar. En sevdikleri noktalar hep bu çamur birikintilerinin olduğu yerler. Çamur birikintisi olsun, dere yatakları olsun nerede serinlik bulurlarsa oraya yatıyorlar. Boğazlarına kadar yatıyorlar. Günde 2-3 saat suyun içinde yatıyorlar, bir daha da çıkmıyorlar. O kadar güzel keyif yapıyorlar ki ben bile kıskanıyorum' diye konuştu.



Eyüpsultan'a bağlı Pirinççi Köyü, megakentte manda yetiştiriciliğinin en yaygın yapıldığı noktaların başında geliyor. Köye çıkan her yolda manda sürüleri ile karşılaşmak gündelik hayatın en alışılmış rutini. Köyün her köşesinde baş gösteren manda sürülerinin en uğrak mekanları ise köydeki çamur birikintileri ve çamur yatakları.



