İETT'deki çöküşün perde arkası ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi devraldığında İETT, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahipti. Ancak İmamoğlu, 2.5 yıllık görev süresi boyunca İETT için 1 otobüs alımı dahi gerçekleştirmedi. Bakım-onarım ihalesinin de İmamoğlu seçildikten sonra kurulan ve CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verilmesi İETT'ye vurulan son darbe oldu.



Her geçen gün yolda kalan otobüsleriyle gündeme gelen İETT'deki çöküşün perde arkası deşifre oldu. İBB Meclis Üyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu yönetiminin İETT'deki başarısız yönetimini tüm açılarıyla anlattı.



AK Parti'nin 2013-2018 yılları arasında İETT otobüslerinin 4'te 3'ünü yenilediğini aktaran Özdemir, bu yenileme işleminin öz kaynaklarla yapıldığını belirterek, '2 bin 250 otobüs alındı o dönemde. Bu otobüsler alınırken de yüzde 40 peşin, yüzde 60'lık kısmı da taksitlerle ödendi. O tarihten bugüne kadar bir tane bile otobüs alımı yapmadı İETT' dedi.



1 otobüs bile alınmadı



Ekrem İmamoğlu'nun 2.5 yıllık süreçte İETT'ye dair hiç bir adım atmadığını kaydeden Abdullah Özdemir, '2.5 yıl oldu. Yılda ortalama 375 otobüs alan İETT, neredeyse bine yakın otobüs alması gerekirken, 1 tane bile otobüs almadı. En büyük sebep bu. Ömürleri geçmiş olan otobüslerin yenilenmesi gerekiyor, 2.5 yıldır bu konuda bir adım atılmıyor' diye konuştu.



1 milyar 300 milyon lira



Abdullah Özdemir, İETT bakım-onarım ihalesindeki skandallarını da paylaştı. İhale verilen Ulaşım İç ve Dış ticaret A.Ş'nin büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdikten sonra kurulduğunun bilgisini paylaşan Özdemir, 'CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete yaklaşık 1 milyar 300 lira bedellerle bakım, onarım ihalesi verildi' ifadelerini kullandı.



Sipariş usulü ihale



Bakım-onarım ihalesinin rekabetçi bir ortamda yapılmadığının tespitinde bulunan Özdemir, 'Geçmiş dönemde yapılan bakım ve onarım ihaleleri muhammen bedel üzerinden rekabetçi bir ortamda yaklaşık yüzde 20'ye varan indirimlerle yapılıyordu' dedi ve şöyle devam etti:



100 otobüs alınabilirdi



'Ama yeni dönemde ilgili şahsın ilintili olduğu şirketlere indirimsiz ihaleler verildi. Bu ihalede yüzde 20 indirim yapılmış olsa 250 milyon liralık bir bütçe sadece bu ihalelerde İETT'nin cebinde kalacaktı. 250 milyon lirayla 100'ün üzerinde öz kaynaklarla otobüs alınabilirdi.'