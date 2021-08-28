EPDK'dan o iddialara yalanlama: Herhangi bir zam söz konusu değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada elektrik şirketlerinin Başkan Erdoğan'dan yeni zam oranı istediği iftirasında bulunmuştu. EPDK'dan gelen resmi açıklama ile Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha gözler önüne serilmiş oldu.



EPDK, "Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir artış, gizli zam söz konusu değil" açıklamasında bulundu.