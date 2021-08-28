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CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu için hazırladığı video çalıntı çıktı

CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu için hazırladığı video çalıntı çıktı

CHP Gençlik Kolları'nın Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığı "Sevgi; bazıları için 17 harflidir" isimli videonun çalıntı olduğu ortaya çıktı. Digitürk’ün 9 yıl önce çektiği reklam filminde kullandığı müzik, slogan ve ağlayan çocuğun görüntüsü, CHP tarafından aynen kullanıldı.

Ekleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:38
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:43
CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu için hazırladığı video çalıntı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, dün sosyal medya hesabından 'Sevgi; bazıları için 17 harflidir' notuyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek bir video yayımlamıştı.

Videoda, Kılıçdaroğlu'na sevgisini gösterenlere yer verilmişti. Ancak, videonun müziğiyle, sloganıyla ve kullanılan görüntüleriyle çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Digitürk'ün dokuz yıl önce hazırladığı reklam videosu, olduğu gibi CHP tarafından kullanıldı. 'Aşk bazıları için altı harflidir' sloganı 'Sevgi; bazıları için 17 harflidir' olarak değiştirildi.

Müzik de olduğu gibi kullanıldı. Digitürk'ün kullandığı Samsunspor'lu çocuğun görüntüsü de kesilerek videoya yerleştirildi.

KılıçdaroğluChp


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