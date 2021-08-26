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ABD'li sunucudan skandal paylaşım: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

ABD'li sunucudan skandal paylaşım: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan ABD'li sunucu Todd Starnes, Kabil'de ABD askerlerinin de hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından skandal bir tweet attı. Starnes, "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir." ifadesini kullandı.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 22:45
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 22:51
ABD'li sunucudan skandal paylaşım: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından tahliyelerin başladığı Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yakın bölgede bugün üç ayrı patlama meydana geldi.

Patlamalarda ABD'li 12 asker ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan FOX News sunucusu Todd Starnes ise tepkileri üzerine topladı.

'Her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli'

Twitter'da 'Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir.' şeklinde paylaşımda bulunan Starnes, gelen tepkiler üzerine kendisini savundu.

ABD'li sunucu yaptığı yeni paylaşımda 'Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz öldürme devam edecek. Kötülükle sert top oynamalıyım' ifadesini kullandı.



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