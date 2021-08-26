27 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlı ürünlerden alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, çocuk tekstiline kadar pek çok indirimli ürün bulunuyor. Peki, 27 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta bu cuma Nelerde İndirim Var? ŞOK 27 Ağustos kataloğunda ne var? 27 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu





ŞOK 27 Ağustos Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde?

Şok 27 Ağustos kataloğu içerisinde yastık kılıfından nevresim takımına, nevresim takımından tekli koltuğa kadar pek çok ürün bulunuyor. İndirimli fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için kırtasiye ürünleri de satışa sunuldu. Defterden kaleme, silgiden klasöre pek çok ürüniçerisinde!ŞOK 27 Ağustos kataloğunda yer alan tüm ürünlere ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.