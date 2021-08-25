POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı? POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı

27. dönem POMEM mülakat sonuçları sınav ve değerlendirme sonuçları polis adayları tarafından merak ediliyor. 27. Dönem polis alımı 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti. 2020 Temmuz ayında yapılan duyuru sonrasında ise 27. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklanmıştı Peki, bu yıl POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?







POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı?



POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



POMEM mülakatına giren polis adaylarının? sorusunu gündeme getirmesi üzerin POMEM'den açıklama geldi. 8 Aralık ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen POMEM sınavlarının sonuçlarının henüz açıklanmadığı bildirildi. Peki,POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçları ve mülakat sonuçlarında Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr üzerinden erişim sağlayacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları gönderilmeyecektir. Adayların başarı sıralamasına esas; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday polisliğe hak kazanır.ve daha fazlası POMEM tarafından bu şekilde belirtilmiştir.