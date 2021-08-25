POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı? POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı

POMEM tarafından Polis adayı seçmek için gerçekleştirilen POMEM mülakat sonuçları pek çok polis olmak isteyen kişinin gündeminde yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu erkek ve kadın adayların alınacağı mülakatın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu! POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunu soran polis adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı…
27. dönem POMEM mülakat sonuçları sınav ve değerlendirme sonuçları polis adayları tarafından merak ediliyor. 27. Dönem polis alımı 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti. 2020 Temmuz ayında yapılan duyuru sonrasında ise 27. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklanmıştı Peki, bu yıl POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?