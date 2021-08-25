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POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı? POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı

POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı? POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı

POMEM tarafından Polis adayı seçmek için gerçekleştirilen POMEM mülakat sonuçları pek çok polis olmak isteyen kişinin gündeminde yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu erkek ve kadın adayların alınacağı mülakatın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu! POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunu soran polis adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı…

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:47
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:07
POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı? POMEM mülakat sonucu sorgulama ekranı

27. dönem POMEM mülakat sonuçları sınav ve değerlendirme sonuçları polis adayları tarafından merak ediliyor. 27. Dönem polis alımı 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti. 2020 Temmuz ayında yapılan duyuru sonrasında ise 27. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklanmıştı Peki, bu yıl POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?


POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı?


POMEM mülakatına giren polis adaylarının POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunu gündeme getirmesi üzerin POMEM'den açıklama geldi. 8 Aralık ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen POMEM sınavlarının sonuçlarının henüz açıklanmadığı bildirildi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçları ve mülakat sonuçlarında Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr üzerinden erişim sağlayacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları gönderilmeyecektir. Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday polisliğe hak kazanır.



POMEM Mülakat Sonuçları Açıklandı mı? ve daha fazlası POMEM tarafından bu şekilde belirtilmiştir.

Pomem Mülakat Sonuçlari Ne Zaman Açiklanacak?Pomem Mülakat Sonuçları Açıklandı Mı?Pomem Mülakat Sonucu Sorgulama Ekranı


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