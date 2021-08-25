USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,86
Ana Sayfa.
Güncel
AFAD Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

AFAD Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

AFAD, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82 olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:05
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:05
AFAD Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

AFAD, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82 olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir." denildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı