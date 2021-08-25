AFAD Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

AFAD, Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82 olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir." denildi.