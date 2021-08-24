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Kazdağları'nda orman yangınında ikinci gün! Güneşin doğmasıyla havadan müdahale yeniden başladı

Kazdağları'nda orman yangınında ikinci gün! Güneşin doğmasıyla havadan müdahale yeniden başladı

Balıkesir Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde dün sabah başlayan yangın gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale güneşin doğmasıyla birlikte yeniden başladı. İşte Kazdağları'ndaki orman yangınında son dakika gelişmeleri...

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:14
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 09:20
Kazdağları'nda orman yangınında ikinci gün! Güneşin doğmasıyla havadan müdahale yeniden başladı

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı.

Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu.

Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.

Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.


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