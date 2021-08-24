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Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Instagram Hesabını Kapatma (Kalıcı Olarak Silme) Nasıl Yapılır? Instagram Hesap Silme Linki

Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Instagram Hesabını Kapatma (Kalıcı Olarak Silme) Nasıl Yapılır? Instagram Hesap Silme Linki

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram’ın kullanıcıları zaman zaman hesaplarını kalıcı olarak silmek istiyorlar. Çeşitli sebeplerden dolayı Instagram hesaplarını kapatmak isteyen kullanıcılar genellikle Instagram hesabı nasıl silinir? sorusunun cevabını arıyor. Peki, pek çok kişinin zaman zaman arattığı bu sorunun cevabı nedir? Instagram hesabı kapatma işlemi nasıl yapılır? Instagram hesabı nasıl silinir? İşte Instagram hesabı silme linki…

Ekleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:06
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:09
Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Instagram Hesabını Kapatma (Kalıcı Olarak Silme) Nasıl Yapılır? Instagram Hesap Silme Linki

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından birisi olan Instagram, son dönemde pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Dönem dönem çeşitli sebeplerden dolayı hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar ise Instagram hesabı nasıl silinir? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Instagram hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyen kullanıcılar için Instagram hesabı silme linki



Instagram Hesabı Nasıl Silinir?


Instagram hesabını silmek isteyen kullanıcılar ilk olarak mobil uygulama üzerinden Instagram hesabına girmelidir. Ardından Instagram hesabının sağ üst kısmında yer alan üç çizgiye tıklayarak burada yer alan ayarlar sekmesine tıklamalıdır. Ayarlar sekmesinde yer alan ‘yardım' sekmesine tıkladıktan sonra Instagram sizi yardım kısmına yönlendirecektir. Bu kısımdan Instagram'ın yönlendirmeleri doğrultusunda hesabınızı silebilir ya da sizin için hazırladığımız Instagram hesabı silme linki üzerinde hesap silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Hesap Silme Linki


Instagram'ın yardım kısmı üzerinden Instagram hesabı silmek istemeyen kullanıcılar Instagram hesap silme linki üzerinden Instagram hesabı silme işlemini gerçekleştirebilirler. INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ girişi yaptıktan sonra Instagram size hesabınızı neden siliyorsunuz sorusunu soracak. Bu kısımda seçeneklerden birini seçtikten sonra şifrenizi girerek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.



Instagram hesabı silme işlemi bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

Instagram Hesap Silme LinkiInstagram Hesabı Nasıl Silinir?Instagram Hesabını Kapatma (kalıcı Olarak Silme) Nasıl Yapılır?


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