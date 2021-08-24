Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Instagram Hesabını Kapatma (Kalıcı Olarak Silme) Nasıl Yapılır? Instagram Hesap Silme Linki

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından birisi olan Instagram, son dönemde pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Dönem dönem çeşitli sebeplerden dolayı hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar ise Instagram hesabı nasıl silinir? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Instagram hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyen kullanıcılar için Instagram hesabı silme linki…









Instagram Hesabı Nasıl Silinir?



Instagram Hesap Silme Linki



Instagram hesabını silmek isteyen kullanıcılar ilk olarak mobil uygulama üzerinden Instagram hesabına girmelidir. Ardından Instagram hesabının sağ üst kısmında yer alan üç çizgiye tıklayarak burada yer alan ayarlar sekmesine tıklamalıdır. Ayarlar sekmesinde yer alan ‘yardım' sekmesine tıkladıktan sonra Instagram sizi yardım kısmına yönlendirecektir. Bu kısımdan Instagram'ın yönlendirmeleri doğrultusunda hesabınızı silebilir ya da sizin için hazırladığımız Instagram hesabı silme linki üzerinde hesap silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Instagram'ın yardım kısmı üzerinden Instagram hesabı silmek istemeyen kullanıcılar Instagram hesap silme linki üzerinden Instagram hesabı silme işlemini gerçekleştirebilirler.girişi yaptıktan sonra Instagram size hesabınızı neden siliyorsunuz sorusunu soracak. Bu kısımda seçeneklerden birini seçtikten sonra şifrenizi girerek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.işlemi bu şekilde gerçekleştirilmektedir.