Süper Lig 3. Hafta maçları nelerdir? Süper Lig Puan Durumu ve 3. Hafta maçları

Süper Lig nefes kesen mücadelelerle devam ediyor! Milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği Süper Lig’de üçüncü haftaya başlanırken seyirciler Süper Lig 3. Hafta maçları nelerdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var sorusunun gündeme gelmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt gecikmedi! Peki, Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig 3. Haftanın fikstürü…
Süper Lig'de üçüncü haftanın başlamasına sayılı saatler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Kayserispor- Adana Demirspor ile başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Kayserispor Adanademirspor maçında iki takım da galibiyet için büyük bir savaş verecek. Yeni sezonuna Beşiktaş Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig 3. Hafta fikstürü araştırılmaya başladı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir haftanın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 3. Haftanın fikstürü