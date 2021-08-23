Süper Lig 3. Hafta maçları nelerdir? Süper Lig Puan Durumu ve 3. Hafta maçları

Süper Lig'de üçüncü haftanın başlamasına sayılı saatler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Kayserispor- Adana Demirspor ile başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Kayserispor Adanademirspor maçında iki takım da galibiyet için büyük bir savaş verecek. Yeni sezonuna Beşiktaş Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig 3. Hafta fikstürü araştırılmaya başladı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir haftanın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 3. Haftanın fikstürü









SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇLARI NELERDİR?



20 Ağustos Cuma Süper Lig Maçları Nelerdir?



21 Ağustos Cumartesi Süper Lig Maçları Nelerdir?



22 Ağustos Pazar Süper Lig Maçları Nelerdir?



23 Ağustos Pazartesi Süper Lig Maçları Nelerdir?



20.30 Kayserispor 1-1 Adana Demirspor19.15 Kasımpaşa 2-0 Giresunspor19.15 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük21.45 Alanyaspor 1-4 Altay21.45 Gaziantep 0-0 Beşiktaş19.15 Konyaspor 2-1 Başakşehir21.45 Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor21.45 Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor19.15 Trabzonspor-Sivasspor21.45 Galatasaray-HataysporSüper Lig 3. Hafta maçları seyircinin nefesini kesmeye devam edecek. Süper Lig'in 3. Hafta maçlarını canlı olarak izlemek isteyen seyirciler içinBein Sports, Bein Sports Max 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.