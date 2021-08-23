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Süper Lig 3. Hafta maçları nelerdir? Süper Lig Puan Durumu ve 3. Hafta maçları

Süper Lig 3. Hafta maçları nelerdir? Süper Lig Puan Durumu ve 3. Hafta maçları

Süper Lig nefes kesen mücadelelerle devam ediyor! Milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği Süper Lig’de üçüncü haftaya başlanırken seyirciler Süper Lig 3. Hafta maçları nelerdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var sorusunun gündeme gelmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt gecikmedi! Peki, Süper Lig’de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de bu hafta hangi takımların maçı var? İşte Süper Lig 3. Haftanın fikstürü…

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:32
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:35
Süper Lig 3. Hafta maçları nelerdir? Süper Lig Puan Durumu ve 3. Hafta maçları

Süper Lig'de üçüncü haftanın başlamasına sayılı saatler kaldı! Heyecanın dorukta olduğu bir haftanın ardından yeni bir hafta daha başlarken bu haftanın açılış maçını Kayserispor- Adana Demirspor ile başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Kayserispor Adanademirspor maçında iki takım da galibiyet için büyük bir savaş verecek. Yeni sezonuna Beşiktaş Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig 3. Hafta fikstürü araştırılmaya başladı. Seyircinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerle geçen bir haftanın ardından Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 3. Haftanın fikstürü



SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇLARI NELERDİR?

20 Ağustos Cuma Süper Lig Maçları Nelerdir?


20.30 Kayserispor 1-1 Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 Kasımpaşa 2-0 Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük
21.45 Alanyaspor 1-4 Altay
21.45 Gaziantep 0-0 Beşiktaş

22 Ağustos Pazar Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 Konyaspor 2-1 Başakşehir
21.45 Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
21.45 Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor

23 Ağustos Pazartesi Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 Trabzonspor-Sivasspor
21.45 Galatasaray-Hatayspor



Süper Lig 3. Hafta maçları seyircinin nefesini kesmeye devam edecek. Süper Lig'in 3. Hafta maçlarını canlı olarak izlemek isteyen seyirciler için Süper Lig 3. Hafta maçları Bein Sports, Bein Sports Max 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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