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Yaşam
Ankara'da 15 yaşındaki kızı soyup, darp etti

Ankara'da 15 yaşındaki kızı soyup, darp etti

Erkek arkadaşının yardımıyla husumetlisi olan H.A.'yı barışma bahanesi ile ıssız bir araziye götüren 17 yaşındaki T.Y., kıyafetlerini çıkarttırdığı kıza şiddet uyguladı.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:23
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:25
Ankara'da 15 yaşındaki kızı soyup, darp etti

Ankara Mamak'ta yaşayan 15 yaşındaki H.A., çirkin bir saldırıya uğradı.

17 yaşındaki T.Y. isimli kız, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti.

ISSIZ YERE GÖTÜRÜP DARBETTİ

Buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., H.A.'yı otomobille götürdükleri boş arazide darbetti. Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü.

Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet

'KÜLODUNU İNDİR'

Görüntülerde o anları kayda alan şahsın, 'İndir şurada pantolununu, külodunu da indir. İndirmezsen ben seni elime alır döverim' ifadeleri de duyuldu.

'AĞABEY YAPMA'

H.A.'nın 'Ağabey yapma onu indiremem namustur.' şeklindeki çaresiz halleri de kameraya yansıdı.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşının bulunması için çalışmalar sürüyor.


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