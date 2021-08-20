Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir mi? Hamileler Hangi Aşıyı Olmalı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor. Pandemi sürecini en az riskle atlatmak için gerçekleştirilen aşı uygulamalarında pek çok gruba sıra geldi. 15 yaşa kadar düşürülen aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? sorusu gündeme geldi. Oldukça fazla kişi tarafından araştırılan hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi sorusuna alanında uzman doktorlar yanıt verdi. Peki, hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Hamileler ne zaman koronavirüs aşısı olmalı?
Türkiye’de koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken son dönemde hamilelerden gelen hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? sorusu gündem oldu. Oldukça fazla kişi tarafından merak edilen bu soruya alanında uzman doktorlar çeşitli yanıtlar veriyor. Ülke genelinde uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarının hangisinin hamileler için uygun olduğu ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?