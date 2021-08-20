Türkiye’de koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken son dönemde hamilelerden gelen hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? sorusu gündem oldu. Oldukça fazla kişi tarafından merak edilen bu soruya alanında uzman doktorlar çeşitli yanıtlar veriyor. Ülke genelinde uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarının hangisinin hamileler için uygun olduğu ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?









Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir mi?



Hamileler Hangi Aşıyı Olmalı?



Hamilelik sürecinde koronavirüs aşısı olunmasının zararı ile ilgili henüz bilimsel bir bilgi ve açıklama bulunmuyor. Bu durumla birlikte alanında uzman doktorlar ilk üç ayın sonunda koronavirüs aşısı olmanın herhangi bir zararı olmadığını belirtiyor. Gebelikte inaktif COVID-19 aşısının olası bir covid-19 vakasında süreç kolay bir şekilde atlatılacaktır. Bu durumla karşı karşıya kalan hamilelerden gelen bir diğer soru isesorusudur. Ülkemizde bulunan iki çeşit koronavirüs aşısının da insan sağlığına kalıcı bir zararı bulunmuyor.Mevcut olan covid-19 aşıları arasında gebeliğe uygun olan aşı Biontech aşısıdır. Alanında uzman doktorların ve Bilim Kurulu’nun açıklamalarına göre gebelik sürecinde olan kişiler hamileliğin üçüncü ayının ardından koronavirüs aşısı olabilir.? sorusu ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.