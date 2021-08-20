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Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir mi? Hamileler Hangi Aşıyı Olmalı?

Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir mi? Hamileler Hangi Aşıyı Olmalı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor. Pandemi sürecini en az riskle atlatmak için gerçekleştirilen aşı uygulamalarında pek çok gruba sıra geldi. 15 yaşa kadar düşürülen aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? sorusu gündeme geldi. Oldukça fazla kişi tarafından araştırılan hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi sorusuna alanında uzman doktorlar yanıt verdi. Peki, hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Hamileler ne zaman koronavirüs aşısı olmalı?

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:09
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:25
Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir mi? Hamileler Hangi Aşıyı Olmalı?

Türkiye’de koronavirüs aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken son dönemde hamilelerden gelen hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? sorusu gündem oldu. Oldukça fazla kişi tarafından merak edilen bu soruya alanında uzman doktorlar çeşitli yanıtlar veriyor. Ülke genelinde uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarının hangisinin hamileler için uygun olduğu ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?



Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir mi?


Hamilelik sürecinde koronavirüs aşısı olunmasının zararı ile ilgili henüz bilimsel bir bilgi ve açıklama bulunmuyor. Bu durumla birlikte alanında uzman doktorlar ilk üç ayın sonunda koronavirüs aşısı olmanın herhangi bir zararı olmadığını belirtiyor. Gebelikte inaktif COVID-19 aşısının olası bir covid-19 vakasında süreç kolay bir şekilde atlatılacaktır. Bu durumla karşı karşıya kalan hamilelerden gelen bir diğer soru ise hamileler hangi aşıyı olmalı? sorusudur. Ülkemizde bulunan iki çeşit koronavirüs aşısının da insan sağlığına kalıcı bir zararı bulunmuyor.

Hamileler Hangi Aşıyı Olmalı?


Mevcut olan covid-19 aşıları arasında gebeliğe uygun olan aşı Biontech aşısıdır. Alanında uzman doktorların ve Bilim Kurulu’nun açıklamalarına göre gebelik sürecinde olan kişiler hamileliğin üçüncü ayının ardından koronavirüs aşısı olabilir.



Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? sorusu ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.

Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir Mi?Hamileler Hangi Aşıyı Olmalı?


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