USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 9,95 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Zorunlu mu?

Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Zorunlu mu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi! Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak adına yapılan Biontech ve Sinovac aşı uygulamalarına hız kesmeden devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı kontrolünde gerçekleştirilen aşı çalışmaları sonrasında aşı kartı konusu gündeme geldi. Peki, milyonlarca insanı etkileyen aşı kartı nasıl alınır? İşte aşı kartı hakkında merak edilen her şey…

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:10
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:14
Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Zorunlu mu?

Türkiye’de koronavirüs aşı uygulamaları hız kesmeden devam ediyor! Biontech ve Sinovac olmak üzere 2 aşı üzerinden gerçekleştirilen aşı uygulama sürecine bir yenilik daha geldi! 2 doz aşısını olan vatandaşların aşılı girilebilecek alanlara girebilmesi ve çeşitli kısıtlamalardan yararlanabilmesi adına gerçekleştirilen aşı kartı uygulamasının gerçekleştirileceği açıklandı! Sağlık Bakanlığı’nın aşı kartı açıklaması sonrasında pek çok vatandaş aşı kartı nasıl alınır? Sorusunu gündeme getirdi. Milyonlarca kişinin gündeminde olan aşı kartı uygulamasına açıklama gecikmedi! Peki, aşı kartı nasıl alınır? Kimler aşı kartı alabilir?



Alı Kartı Nasıl Alınır?


İki doz aşı uygulaması gerçekleştirilen her birey aşıya dair tüm detaylara E-NABIZ sistemi üzerinden erişim sağlayabilir. Bunun yanı sıra cep telefonu numarasına gönderilen kısa mesajlar da uygulanmış olan aşıların göstergesidir. Türkiye’de 13 Ocak’ta başlayan koronavirüs aşısı uygulamalarının bilgileri vatandaşlar tarafından bu şekilde sorgulanabilir.
Gerçekleştirilen aşı kartı açıklamaları sonrasında vatandaşlar ise aşı kartı nasıl alınır? Sorusunun cevabını araştırmaya başlamıştır. 2. Doz aşısını da olan tüm vatandaşlar e-nabız sistemi üzerinden ‘COVİD -19 aşı durumu’ menüsüne girdikten sonra ‘covid-219 aşı kartı’ sekmesine tıklayarak aşı kimliklerini oluşturabilirler.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzeriden ise "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliği alınabiliyor. Aşı kartını oluşturmak isteyen vatandaşlar aşı kimliklerinde pasaport bilgilerinin de yer almasını istiyorsa Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan pasaport seçeneğine girerek pasaport numaralarının kaydını yapabilirler. Aşı kimliğinde bulunan QR kodu okutulduğu zaman e-Nabız sistemine bağlanılarak kartın doğruluğu kontrol edilebilmektedir.

Aşı Kartı Zorunlu mu?


İki doz aşısını gerçekleştiren herkesin aşı kartı oluşturabileceği açıklamasının gelmesi sonrasında çeşitli tartışmalar başladı. Aşı kartını ilk kez duyan vatandaşlardan gelen ‘aşı kartı zorunlu mu?’ sorusunun sorulması üzerine aşı kartının zorunlu olduğu ülkelere giriş gerçekleştirilirken aşı kartının zorunlu olması durumunda ülkeye girilemeyeceği belirtildi.



Aşı kartı nasıl alınır? ve aşı kartı zorunlu mu soruları bu şekilde cevaplandırılmıştır.

Aşı Kartı Zorunlu Mu?Alı Kartı Nasıl Alınır?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı