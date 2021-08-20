Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Zorunlu mu?

Türkiye’de koronavirüs aşı uygulamaları hız kesmeden devam ediyor! Biontech ve Sinovac olmak üzere 2 aşı üzerinden gerçekleştirilen aşı uygulama sürecine bir yenilik daha geldi! 2 doz aşısını olan vatandaşların aşılı girilebilecek alanlara girebilmesi ve çeşitli kısıtlamalardan yararlanabilmesi adına gerçekleştirilen aşı kartı uygulamasının gerçekleştirileceği açıklandı! Sağlık Bakanlığı’nın aşı kartı açıklaması sonrasında pek çok vatandaş aşı kartı nasıl alınır? Sorusunu gündeme getirdi. Milyonlarca kişinin gündeminde olan aşı kartı uygulamasına açıklama gecikmedi! Peki, aşı kartı nasıl alınır? Kimler aşı kartı alabilir?









Alı Kartı Nasıl Alınır?



Aşı Kartı Zorunlu mu?



İki doz aşı uygulaması gerçekleştirilen her birey aşıya dair tüm detaylara E-NABIZ sistemi üzerinden erişim sağlayabilir. Bunun yanı sıra cep telefonu numarasına gönderilen kısa mesajlar da uygulanmış olan aşıların göstergesidir. Türkiye’de 13 Ocak’ta başlayan koronavirüs aşısı uygulamalarının bilgileri vatandaşlar tarafından bu şekilde sorgulanabilir.Gerçekleştirilen aşı kartı açıklamaları sonrasında vatandaşlar ise? Sorusunun cevabını araştırmaya başlamıştır. 2. Doz aşısını da olan tüm vatandaşlar e-nabız sistemi üzerinden ‘COVİD -19 aşı durumu’ menüsüne girdikten sonra ‘covid-219 aşı kartı’ sekmesine tıklayarak aşı kimliklerini oluşturabilirler.Hayat Eve Sığar uygulaması üzeriden ise "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliği alınabiliyor. Aşı kartını oluşturmak isteyen vatandaşlar aşı kimliklerinde pasaport bilgilerinin de yer almasını istiyorsa Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan pasaport seçeneğine girerek pasaport numaralarının kaydını yapabilirler. Aşı kimliğinde bulunan QR kodu okutulduğu zaman e-Nabız sistemine bağlanılarak kartın doğruluğu kontrol edilebilmektedir.İki doz aşısını gerçekleştiren herkesin aşı kartı oluşturabileceği açıklamasının gelmesi sonrasında çeşitli tartışmalar başladı. Aşı kartını ilk kez duyan vatandaşlardan gelen ‘aşı kartı zorunlu mu?’ sorusunun sorulması üzerine aşı kartının zorunlu olduğu ülkelere giriş gerçekleştirilirken aşı kartının zorunlu olması durumunda ülkeye girilemeyeceği belirtildi.vesoruları bu şekilde cevaplandırılmıştır.