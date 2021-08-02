Son Yaz Dizisine Bomba Transfer! Eski Eşler Dizide Yan Yana Gelecek

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Son Yaz dizisi ekranlara yakışan bir sezon finaliyle kısa bir araya girmişti. Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan gibi başarılı isimlerin paylaştığı Son Yaz dizisi bu kez transfer haberi ile gündemi sarstı. Diziye transfer haberinin yayıldığı Birce Akalay'ın ardından Sarp Levendoğlu'nun da gündem olması üzerine iddialar güçlendi. Peki, Son Yaz'a Birce Akalay mı transfer oldu?





Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay Son Yaz Dizisine mi Dahil Oldu?



Eski Eşler Dizide Yan Yana mı Gelecek?



Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisi yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Sezon finali bölümünde dizideki Canan karakterinin ölmesi üzerine seyircide oluşan hayal kırıklığının telafi haberleri geliyor. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın Son Yaz dizisine dahil olacağı konuşuluyor. Yeni sezonda Birce Akalay'ın diziye Soner'in annesi olarak gireceğinin haberinin yayılması üzerine Birce Akalay ile anlaşıldığı iddia edildi. Son Yaz dizisine bomba transfer haberi geldi! İddialara göre yeni sezonda Sarp Levendoğlu'da Son Yaz kadrosunda yer alacak.Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın boşanmalarının ardından ilk kez aynı projede adlarının anılmasının üzerine eski eşler dizide yan yana mı gelecek? Sorusu sorulmaya başladı. Aldatma sonrasında üç yıllık evliliklerini bitiren çift iddialar doğrultusunda bu kez aynı projede yer alacak. Birce Akalay'ın anne rolünde Sarp Levendoğlu'nun ise Soner'in ağabeyi rolünde yer alacağı konuşuluyor.sorusu ilerleyen günlerde dizinni yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte kesinlik kazanacak.