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Son Yaz Dizisine Bomba Transfer! Eski Eşler Dizide Yan Yana Gelecek

Son Yaz Dizisine Bomba Transfer! Eski Eşler Dizide Yan Yana Gelecek

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz gelecek sezonda da ekranlarda olmayı planlıyor. Birbirinden başarılı oyuncuları ve muhteşem kadrosu ile yüksek reytingler alan Son Yaz’dan güzel haber geldi! Funda Eryiğit’in diziden ayrılmasının ardından diziye iki yeni transfer gerçekleştiği haberi duyuldu. Peki, Son Yaz’a kim transfer oldu? Son Yaz dizisine Sarp Levendoğlu mu girdi?

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:56
Son Yaz Dizisine Bomba Transfer! Eski Eşler Dizide Yan Yana Gelecek

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Son Yaz dizisi ekranlara yakışan bir sezon finaliyle kısa bir araya girmişti. Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan gibi başarılı isimlerin paylaştığı Son Yaz dizisi bu kez transfer haberi ile gündemi sarstı. Diziye transfer haberinin yayıldığı Birce Akalay'ın ardından Sarp Levendoğlu'nun da gündem olması üzerine iddialar güçlendi. Peki, Son Yaz'a Birce Akalay mı transfer oldu?

Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay Son Yaz Dizisine mi Dahil Oldu?


Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisi yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Sezon finali bölümünde dizideki Canan karakterinin ölmesi üzerine seyircide oluşan hayal kırıklığının telafi haberleri geliyor. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın Son Yaz dizisine dahil olacağı konuşuluyor. Yeni sezonda Birce Akalay'ın diziye Soner'in annesi olarak gireceğinin haberinin yayılması üzerine Birce Akalay ile anlaşıldığı iddia edildi. Son Yaz dizisine bomba transfer haberi geldi! İddialara göre yeni sezonda Sarp Levendoğlu'da Son Yaz kadrosunda yer alacak.

Eski Eşler Dizide Yan Yana mı Gelecek?

Eski Eşler Dizide Yan Yana mı Gelecek?


Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın boşanmalarının ardından ilk kez aynı projede adlarının anılmasının üzerine eski eşler dizide yan yana mı gelecek? Sorusu sorulmaya başladı. Aldatma sonrasında üç yıllık evliliklerini bitiren çift iddialar doğrultusunda bu kez aynı projede yer alacak. Birce Akalay'ın anne rolünde Sarp Levendoğlu'nun ise Soner'in ağabeyi rolünde yer alacağı konuşuluyor.

Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay Son Yaz Dizisine mi Dahil Oldu?

Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay son yaz dizisine mi dahil oldu? sorusu ilerleyen günlerde dizinni yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte kesinlik kazanacak.

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