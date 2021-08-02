Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı İzle

Kalp Yarası bu hafta 5. Bölümü ile ekranlara gelecek. Binlerce kişinin merakla takip ettiği dizide heyecan doruklarda! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı dizide sahte bir evlilik ile intikam almak isteyen ailelerin hikayesine yer veriliyor. Peki , Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 5. Bölüm izle…





Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak?



Kalp Yarası 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı



Kalp Yarası Saat Kaçta?



Kalp Yarası bu hafta 5. Bölümü ile ekranlara gelecek. Seyircinin merakla beklediği dizide her bölüm farklı olaylar yaşanıyor. Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? sorusunun sorulması üzerine Ebru'nun dönüşünden bahsedildi. Ebru'nun dönüşü ile birlikte Leman çıkmaz bir yola girecek. Ferit'e olan takıntılı ruh hali devam eden Hande ise oldukça tehlikeli bir oyuna girişecek. Ayşe ve Ferit'in arasındaki hoşlantı ise yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayacak. Kendilerini kötü bir sürprizin beklediğinden habersiz olan Ayşe ve Ferit ne ile karşılaşacak?bu akşam seyirci ile buluşacak olan Kalp arası 5. Bölümün ardından yayınlanacak.sorusunu gündeme getiren seyircilere yeni bölümün ardından fragmanın geleceği açıklandı.Ayşe ve Ferit birbirine karşı duyduğu duyguları gizlemekte zorluk çekiyorlar. Ferit'in kendine bile itiraf edemeyeceği hisler içinde bulunması hareketlerine yansıyor. Kıskançlık duygusu ile baş etmekte zorlanan Ayşe, Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise Ayşe'nin hayatıyla ilgili çeşitli endişeler içerisinde bulunduğu için soru sormak ve sormamak arasında kalır.ve daha fazlası için bölümün yayınlanması ile birlikte cevap kazanacak.Kalp Yarası her pazartesi saat 20.00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.vedizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından sosyal medya platformlarında yayınlanacak.