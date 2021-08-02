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Almanya'nın sözcülüğünü yapan Nevşin Mengü ve İvo Molinas'tan Türkiye'ye çirkin iftira!

Almanya'nın sözcülüğünü yapan Nevşin Mengü ve İvo Molinas'tan Türkiye'ye çirkin iftira!

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken bir yandan da bazı kesimlerin ortaya attığı çirkin iddialar ve iftiralarla mücadele ediyor. Alman Deutsche Welle Türkçe'de Almanya'nın sözcülüğünü yapan Nevşin Mengü ve Şalom Gazetesi genel yayın yönetmeni Yahudi İvo Molinas Türkiye'ye karşı çirkin bir iftirada bulundu.

Siyaset / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:29
Almanya'nın sözcülüğünü yapan Nevşin Mengü ve İvo Molinas'tan Türkiye'ye çirkin iftira!

Türkiye bir yandan orman yangınları ile bir yandan da yalanlarla iftiralarla baş etmeye çalışıyor. Alman Deutsche Welle Türkçe'de Almanya'nın sözcülüğünü yapan Nevşin Mengü ve Şalom Gazetesi genel yayın yönetmeni Yahudi İvo Molinas Türkiye'ye karşı İsaril'in yardım teklifini reddetiği üzerinden iftirada bulundu. 

Devlet, 28 Temmuz'dan bugüne kadar çıkan veya çıkarılan 125 orman yangınının 117'sini tamamen söndürme başarısı gösterdi. 6 günde destansı bir mücadele gösteren iktidarı aciz göstermek için yoğun bir kara propaganda yürütülüyor.

Yalan terörü sosyal medya aracılığıyla fondaş medyanın saç ayaklarından kamuyouna yayılıyor.

KİMLER KİMLERLE BERABER


Almanya'nın Türkiye'de yayın yaptırdığı Deutsche Welle Türkçe'de çalışan Nevşin Mengü ile Şalom Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas devleti aciz gösterme stratejisinin bir parçası oldu.

BUNLAR GAZETECİ Mİ ŞİMDİ?


Mengü, 'İsrail de yardım teklifinde bulundu, gelen bilgiler Türkiye'nin bu teklifi yanıtsız bıraktığı yönünde.' dedi. Ardından Molinas, 'Yangınla alakalı olarak, İsrail'in uçak yardım önerisine cevap verilmediği iddia ediliyor. Kibir zararlıdır. Yangın büyüyor. Zaten bu işe bozulacak bir İran kaldı bütün İslam dünyasında.' paylaşımını yaptı.

Konuya ilişkin araştırma yapan Anadolu Ajansı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz, Mengü ile Molinas'ın yalan söylediğini belirtti.

TABİİ Kİ YALAN ÇIKTI

Boyraz Mengü ile Molinas'ın paylaşımın ekran görüntüsünü alarak, 'Bazı sosyal medya hesapları şöyle bir iddiada bulunuyor: 'İsrail yangınlara karşı Türkiye'ye yardım teklifinde bulundu ancak Ankara bunu reddetti' Bu iddiayı İsrail Dışişleri Sözcüsü Lior Haiat'a sordum, bunun doğru olmadığını söyledi.' tepkisini gösterdi.

LİOR HAİAT: İSRAİL'İN YARDIM TEKLİF ETTİĞİ DOĞRU DEĞİL

Boyraz'ın açıklamalarının devamı şöyle;

'Söylediklerini aynen paylaşıyorum: 'İsrail'in yardım teklif ettiği ve Türkiye'nin bunu reddettiği doğru değil. Bizim söylediğimiz şu; Türk yetkililerle konuşuyorduk ve kendileri mücadeleyi sürdürdüklerini söylediler. Tabi eğer zaruri olur ise İsrail yardım teklifinde bulunabilir'

KAYNAK GÖSTEREMEYEN MUHALİF GAZETECİLİĞİ...

Hiçbir kaynağa dayanmadan 'iddia ediliyor' şeklinde paylaşımlarla maalesef dezenformasyon yapılıyor. Türkiye 2016 yılında yangınlarla boğuşan İsrail'e yardımda bulunmuştu Ankara'da 'İsrail'in yardımını almayız' diye bir anlayışın olma ihtimali bence sıfır.'

TÜRKİYE 5 YIL ÖNCE KENDİSİNDEN YARDIM İSTEYEN İSRAİL'E YANGIN UÇAĞI GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan Türkiye, orman yangınını söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2016 yılında İsrail'e yangın söndürme uçağı göndermişti.

Dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin birçok noktasında 2 günü aşkın süredir devam eden yangınları kontrol altına alma faaliyetlerine destek için söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti.

İvo Molinasİsrail YalanıNevşin Mengü


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