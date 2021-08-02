2 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Her olimpiyatta olduğu gibi bu yıl da olimpiyatlar heyecanla devam ediyor. 9 günü geride bırakan 2020 Tokyo Olimpiyatları da büyük bir heyecanla sürüyor. Her gün farklı karşılaşmalar yaşayan milli sporcularımız altın madalya için büyük çaba gösteriyor. 2 Ağustos günü ekranlara gelecek 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da oldukça zorlu mücadeleler gerçekleştirilecek. İşte 2 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Olimpiyat programı ve bugün Tokyo olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı.
Tokyo 2020 Olimpiyatları heyecanla devam ederken bugünün karşılaşmaları seyirci tarafından merak ediliyor. 2020 Yaz olimpiyatlarında 10. Gün büyük bir heyecanla başlıyor. Milli sporcularımızın çeşitli kulvarlarda gerçekleştireceği karşılaşmalar için nefesler tutuldu. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 2 Ağustos Pazartesi Tokyo 2020 Olimpiyat Programı