2 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Olimpiyatları heyecanla devam ederken bugünün karşılaşmaları seyirci tarafından merak ediliyor. 2020 Yaz olimpiyatlarında 10. Gün büyük bir heyecanla başlıyor. Milli sporcularımızın çeşitli kulvarlarda gerçekleştireceği karşılaşmalar için nefesler tutuldu. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 2 Ağustos Pazartesi Tokyo 2020 Olimpiyat Programı









2 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı



02.30 Atıcılık03.00 Atletizm05.00 Güreş05.30 Güreş06.05 Yelken08.20 Voleybol- Türkiye Rusya Kadınlar11.00 Artistik Cimnastik13.30 Güreş- Erkekler15.40 Atletizm Kadınlarbüyük bir heyecana takip ediliyor. Tüm müsabakalar gün boyunca TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.