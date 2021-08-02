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2 Ağustos altın fiyatları! Güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

2 Ağustos altın fiyatları! Güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…

Ekonomi / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
2 Ağustos altın fiyatları! Güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle çoğu yatırımcı altın almıştı. Güncel altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar “2 Ağustos altın fiyatları” gibi başlıkları aratmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? Sizler için güncel altın fiyatlarını yazdık.

2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI


2 Ağustos Gram Altın Fiyatları


Gram altın alış: 493,01 TL
Gram altın satış: 493,08



2 Ağustos Çeyrek Altın Fiyatları


Çeyrek altın Alış: 801,00 TL
Çeyrek altın satış: 813,00 TL

2 Ağustos Yarım Altın Fiyatları


Yarım altın alış: 1.601,00 TL
Yarım altın satış: 1.625,00 TL

2 Ağustos Cumhuriyet Altını Fiyatları


Cumhuriyet altını alış: 3.198,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 3.238,00 TL

2 Ağustos Ata Altını Fiyatları


Ata altın alış: 3.244,00
Ata altın satış: 3.304,00



ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?


Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatlarının bu hafta nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Uzmanlar geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün dünya piyasasında beklenen bir durum olduğunu belirtti. Ons altındaki düşüş tüm altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Altının onsunun bin 900 dolarda bin 811 dolara inmesiyle birlikte iç piyasadaki altın türleri etkilendi. Ancak altın fiyatlarında bu hafta düşüş beklenmiyor.

Bugün altın fiyatları ne kadar ve 2 Ağustos altın fiyatları sorularının yanıtını sizler için yazdık. Daha fazla ekonomi haberi için takipte kalabilirsiniz.

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