2 Ağustos altın fiyatları! Güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle çoğu yatırımcı altın almıştı. Güncel altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar “2 Ağustos altın fiyatları” gibi başlıkları aratmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? Sizler için güncel altın fiyatlarını yazdık.
2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
2 Ağustos Gram Altın Fiyatları
Gram altın alış: 493,01 TL
Gram altın satış: 493,08
2 Ağustos Çeyrek Altın Fiyatları
Çeyrek altın Alış: 801,00 TL
Çeyrek altın satış: 813,00 TL
2 Ağustos Yarım Altın Fiyatları
Yarım altın alış: 1.601,00 TL
Yarım altın satış: 1.625,00 TL
2 Ağustos Cumhuriyet Altını Fiyatları
Cumhuriyet altını alış: 3.198,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 3.238,00 TL
2 Ağustos Ata Altını Fiyatları
Ata altın alış: 3.244,00
Ata altın satış: 3.304,00
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatlarının bu hafta nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Uzmanlar geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün dünya piyasasında beklenen bir durum olduğunu belirtti. Ons altındaki düşüş tüm altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Altının onsunun bin 900 dolarda bin 811 dolara inmesiyle birlikte iç piyasadaki altın türleri etkilendi. Ancak altın fiyatlarında bu hafta düşüş beklenmiyor.
Bugün altın fiyatları ne kadar
ve 2 Ağustos altın fiyatları
sorularının yanıtını sizler için yazdık. Daha fazla ekonomi haberi için takipte kalabilirsiniz.