2 Ağustos altın fiyatları! Güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle çoğu yatırımcı altın almıştı. Güncel altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yatırımcılar “2 Ağustos altın fiyatları” gibi başlıkları aratmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar? Sizler için güncel altın fiyatlarını yazdık.





2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI



2 Ağustos Gram Altın Fiyatları



2 Ağustos Çeyrek Altın Fiyatları



2 Ağustos Yarım Altın Fiyatları



2 Ağustos Cumhuriyet Altını Fiyatları



2 Ağustos Ata Altını Fiyatları



ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?



Gram altın alış: 493,01 TLGram altın satış: 493,08Çeyrek altın Alış: 801,00 TLÇeyrek altın satış: 813,00 TLYarım altın alış: 1.601,00 TLYarım altın satış: 1.625,00 TLCumhuriyet altını alış: 3.198,00 TLCumhuriyet altını satış: 3.238,00 TLAta altın alış: 3.244,00Ata altın satış: 3.304,00Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatlarının bu hafta nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Uzmanlar geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün dünya piyasasında beklenen bir durum olduğunu belirtti. Ons altındaki düşüş tüm altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Altının onsunun bin 900 dolarda bin 811 dolara inmesiyle birlikte iç piyasadaki altın türleri etkilendi. Ancak altın fiyatlarında bu hafta düşüş beklenmiyor.vesorularının yanıtını sizler için yazdık. Daha fazla ekonomi haberi için takipte kalabilirsiniz.