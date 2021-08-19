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Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara alternatif yollar hangileri?

Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara alternatif yollar hangileri?

Memur Sen’in Ankara’da program yapacağı haberinin gelmesi üzerine bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu durumun üzerine 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00-20.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar araştırılmaya başladı. Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı sorusunun sorulması üzerine yanıt gecikmedi! Vatandaşların trafikte mağduriyet yaşamaması adına Ankara’da hangi yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara alternatif yollar hangileri?

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:45
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:49
Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara alternatif yollar hangileri?

Memur Sen'in Ankara'da gerçekleştireceği program nedeniyle bazı yolların 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00-20.30 saatleri arasında trafiğe kapanacağı açıklandı. Trafikte sürpriz yaşamak istemeyen Ankaralı vatandaşlar ise alternatif yolların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?



Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?


Ankara'da Memur-Sen'in yapacağı program sebebiyle pek çok yol trafiğe kapanacak. Vatandaşların trafikte kalmaması ve mağduriyet yaşamaması adına program süresince yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamanın gerçekleşmesinin ardından pek çok kişi ‘Ankara'da hangi yollar trafiğe kapanacak?' ve ‘Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?' sorularının cevabını araştırıyor. Ankara'dan gelen açıklamaya 19 Ağustos Perşembe günü birçok yol trafiğe kapatılacak. Saat 15.00'da başlayacak olan Memur-Sen açık hava toplantısının başlangıcından bitiş saatine kadar kapalı olacak yollar;

• Anıt Caddesi'nin tamamı,

• Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası)

• Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası)

• GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile bağlantı yolları tek taraflı)

• GMK Bulvarı (Kültür Sokak ile Anadolu Meydanı arası Kızılay istikameti)

• Kazım Karabekir Caddesi-Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit ve yan varyantlar dahil)

• Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikameti

• Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yan varyantlar

• Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar

Memur-Sen'in açık hava toplantısı tamamlanana kadar trafiğe kapatılacak. Ankara'da hangi yollar kapalı sorusunu soran vatandaşlar trafiğe çıkmadan önce bu yolların bilgisine ulaşabilecek.

Ankara alternatif yollar hangileri?


Ankara'da pek çok yolun birkaç saat trafiğe kapatılacak olması üzerine vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplu taşıma araçlarına dikkat çekildi. Vatandaşlar trafiğe kapalı yollar açılana kadar metro ve ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

Memur-Sen Ne Demek?


Ankara'da Memur-Sen toplantısı sebebiyle yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Gerçekleştirilen duyuru sonrasında pek çok kişi Memur-Sen ne demek? Sorusunun cevabını araştırıyor. Oldukça fazla kişi tarafından merak edilen Memur-Sen; Memur Sendikaları Konfedarasyonu'nun kısaltmasıdır.



Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? Sorusu ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırıldı.

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