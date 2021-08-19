Memur Sen'in Ankara'da gerçekleştireceği program nedeniyle bazı yolların 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00-20.30 saatleri arasında trafiğe kapanacağı açıklandı. Trafikte sürpriz yaşamak istemeyen Ankaralı vatandaşlar ise alternatif yolların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?









Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?



Ankara alternatif yollar hangileri?



Memur-Sen Ne Demek?



Ankara'da Memur-Sen'in yapacağı program sebebiyle pek çok yol trafiğe kapanacak. Vatandaşların trafikte kalmaması ve mağduriyet yaşamaması adına program süresince yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamanın gerçekleşmesinin ardından pek çok kişi ‘' ve ‘' sorularının cevabını araştırıyor. Ankara'dan gelen açıklamaya 19 Ağustos Perşembe günü birçok yol trafiğe kapatılacak. Saat 15.00'da başlayacak olan Memur-Sen açık hava toplantısının başlangıcından bitiş saatine kadar kapalı olacak yollar;• Anıt Caddesi'nin tamamı,• Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası)• Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası)• GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile bağlantı yolları tek taraflı)• GMK Bulvarı (Kültür Sokak ile Anadolu Meydanı arası Kızılay istikameti)• Kazım Karabekir Caddesi-Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit ve yan varyantlar dahil)• Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikameti• Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yan varyantlar• Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklarMemur-Sen'in açık hava toplantısı tamamlanana kadar trafiğe kapatılacak.sorusunu soran vatandaşlar trafiğe çıkmadan önce bu yolların bilgisine ulaşabilecek.Ankara'da pek çok yolun birkaç saat trafiğe kapatılacak olması üzerine vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplu taşıma araçlarına dikkat çekildi. Vatandaşlar trafiğe kapalı yollar açılana kadar metro ve ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.Ankara'da Memur-Sen toplantısı sebebiyle yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Gerçekleştirilen duyuru sonrasında pek çok kişiSorusunun cevabını araştırıyor. Oldukça fazla kişi tarafından merak edilen Memur-Sen; Memur Sendikaları Konfedarasyonu'nun kısaltmasıdır.Sorusu ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırıldı.