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Afganistan'dan tahliye edilen 273 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

Afganistan'dan tahliye edilen 273 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a taşınan 12'si bebek toplam 273 yolcu, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçuşu ile saat 07.55 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:22
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:27
Afganistan'dan tahliye edilen 273 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a taşınan 12'si bebek toplam 273 yolcu, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçuşu ile saat 07.55 sıralarında İstanbul'a getirildi.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen tahliye uçuşları, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor.

Güvenliğin yeniden sağlanması sonrası dün Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan'daki İslamabad Havalimanı'na götürüldü.

İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere toplam 273 yolcu ile Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti.

THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

10 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak.


Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, 'Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.

Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı.

Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, 'Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz.' diye konuştu.

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da 'Türkiye devletine çok teşekkür ederiz.' dedi.




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