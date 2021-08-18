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Sel felaketinde yıkılmıştı! O müteahhit hakkında flaş gelişme

Sel felaketinde yıkılmıştı! O müteahhit hakkında flaş gelişme

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:55
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:55
Sel felaketinde yıkılmıştı! O müteahhit hakkında flaş gelişme

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ!!

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.


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