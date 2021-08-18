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Başörtülü sağlık görevlisine hakaret eden CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında hapis istemiyle dava

Başörtülü sağlık görevlisine hakaret eden CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında hapis istemiyle dava

Koronavirüs salgını sürecinde filyasyon ekibi olarak görev yapan sağlık görevlisi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret eden CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:10
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:15
Başörtülü sağlık görevlisine hakaret eden CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında hapis istemiyle dava

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde filyasyon ekibinde görevli başörtülü Diş Hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e, örtüsünden dolayı ağır hakaretlerde bulunan Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Tuba Taşkın Öztürk'ün ifadesinde, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak görev yaptığı ancak koronavirüs sebebiyle filyasyon ekibinde çalıştığı yer aldı. Olay günü olan 4 Mart'ta Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde Bahçelievler Belediyesi Meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yaptıkları belirtildi.

Bu sırada şüpheli İsmail Hakkı Temel'in kendisine hitaben başörtüsünü kastederek 'Ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' şeklinde sözler söylediği aktarıldı. Tepki göstererek kendisinden sürüntü örneği almak maksadıyla maskesini çıkarmasını istediği sırada Temel'in, 'Senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' şeklinde sözler söyleyerek hakaret ettiği kaydedildi. Bu sözler nedeniyle ise Tuba Taşkın Öztürk şüpheliden şikâyetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.



Şüpheli İsmail Hakkı Temel'in ise ifadesinde, kullandığı sözlerin şaka maksatlı olduğunu, yanlış anlaşıldığını, hakaret kastının olmadığını söylediği ve özür dileyerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Şüpheli Temel, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilerek hakkında adli kontrol kararı verildi. İsmail Hakkı Temel hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


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