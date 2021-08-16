Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı!

Tarım dışı işsizlik oranı, ilk çeyreğe kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 14,3 olarak hesaplandı.



Yılın ikinci çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık yükselişle yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise nisan-haziran döneminde ilk çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4'e ulaştı.



Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.





MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM VERİLERİ



Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azalarak yüzde 11,8'e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak kaydedildi.Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 3,3 puan artarak yüzde 44,7'ye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişiye yükseldi.İş gücüne katılma oranı nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak yüzde 50,7 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak yüzde 16,5'e geriledi.