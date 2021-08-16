Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 12,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 989 bin kişiye geriledi. Genç işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık düşüşle yüzde 23,2 olarak belirlendi. Haberin detayları...
Tarım dışı işsizlik oranı, ilk çeyreğe kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 14,3 olarak hesaplandı.
Yılın ikinci çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık yükselişle yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise nisan-haziran döneminde ilk çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4'e ulaştı.
Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.