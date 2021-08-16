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Spotify Öğrenci Üyeliği Nasıl Alınır? Spotify Öğrenci Üyeliği Ne Kadar?

Spotify Öğrenci Üyeliği Nasıl Alınır? Spotify Öğrenci Üyeliği Ne Kadar?

Son yılların vazgeçilmez müzik dinleme platformu Spotify öğrenciler için avantaj sağlıyor! 2006 Yılında İsveç’e kurulan ve kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Spotify ücretli ve ücretsiz kullanım seçeneği sunuyor. Peki, sınırsız dinleme hakkına sahip olmak için kullanılan Spotify öğrenci üyeliği nasıl alını? Spotify öğrenci üyeliği ne kadar? İşte 2021 yılı Spotify ücretleri…

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:05
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:11
Spotify Öğrenci Üyeliği Nasıl Alınır? Spotify Öğrenci Üyeliği Ne Kadar?

Müzik ve postcast dinleme uygulaması olarak 2006 yılında İsveç'te kurulan ve dünya genelinde 345 milyon aboneye sahip olan Spotify, kullanıcılarına ücretli ve ücretsiz abonelik imkanı sunuyor. Ayrıca öğrenciler için ekstra indirimler sağlayan Spotify'da öğrenci üyeliği alarak indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Peki, Spotify öğrenci üyeliği nasıl alınır? Spotify öğrenci üyeliği ücreti ne kadar?



Spotify Öğrenci Üyeliği Nasıl Alınır?


Spotify öğrenci üyeliği alarak indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen öğrenciler Spotify öğrenci üyeliği nasıl alınır? Sorusunu gündeme getirdi. Pek çok öğrencinin severek kullandığı Spotify öğrenci üyeliği için;

1- Spotify uygulamasını açın.

2- Premium üyeliğiniz yoksa menüden Premium seçeneğine tıklayın.

3- Planları görüntüle seçeneğine tıkladıktan sonra ‘Öğrenci için premium' seçin ve kullanmaya başla butonuna basın.

4- Üyelik hesabı yoksa gerekli bilgileri doldurun ve üyelik hesabı açın.

5- Sonrasında öğrenci olunduğunu kanıtlamak için öğrenci belgenizi yükleyin.

6- Spotify gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olumlu veya olumsuz geri dönüş gerçekleştirecektir.

7- Eğer daha önceden abonelik yaptığınız Premium üyeliğiniz varsa hesabınıza girdikten sonra “Planı Değiştir” seçeneğine tıklayın.

8- “Planı Değiştir” seçeneğine tıkladıktan sonra “Öğrenci için Premium” seçeneğini seçin.

9- “Öğrenci olduğunuzu onaylayın” yazan sayfasında geldikten sonra sonraki butonuna tıklayın.

10- Öğrenci belgesi yüklendikten sonra başvurunuz tamamlanmış olacak.

11- Spotify gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olumlu veya olumsuz dönüş yapacaktır. Peki, Spotify öğrenci üyeliği ne kadar?

Spotify Öğrenci Üyeliği Ne Kadar?


Spotify öğrenci üyeliği ücreti Spotify'ın sunduğu Premium paketler içerisinde en uygun olan pakettir. Spotify öğrenci üyeliği için her ay 8.99 TL ücret alınıyor.



Spotify Öğrenci Üyeliği Nasıl İptal Edilir?


Spotify öğrenci üyeliğini iptal etmek için birkaç adım gerçekleştirmek gerekiyor. Üyeliğin iptal edilmesinin ardından bir sonraki fatura ödeme zamanına kadar hesaba giriş yapılabilir ve çalma listelerine erişim sağlanabilir. Spotify öğrenci üyeliğini iptal etmek için;

Öncelikle Spotify web sitesinde oturum açılmalıdır.

• Plan bölümünün altında bulunan “Planı Değiştir” butonuna tıklayın.

• “Spotify Free” bölümünün altında bulunan “Premium'u Iptal Et” butonuna tıklayın.

Spotify üyeliği iptal etmek için bu adımları takip etmek gereklidir.

Spotify Öğrenci Üyeliği Nasıl İptal Edilir?Spotify Öğrenci Üyeliği Ne Kadar?Spotify Öğrenci Üyeliği Nasıl Alınır?


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