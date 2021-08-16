Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 70 oldu

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan son dakika açıklamada; "Yaşanan sel nedeniyle 70 vatandaşımız (60 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir." denildi. Ayrıca Sinop ve Kastamonu'da, kayıp ihbarı sayısının 47 olduğu ifade edildi.



Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.





ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI



BESLENME ÇALIŞMALARI



TAHLİYE ÇALIŞMALARI



Bartın Ulus, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettirildiği belirtilen açıklamada, 'Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır. İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları;Kastamonu'da; 4215 personel, 524 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 455 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 15 bobcat, 5 cenaze aracı, 33 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfakSinop'ta; 2375 personel ile 20 helikopter, 292 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak, 27 ambulans, 16 UMKE, 235 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 9 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, bin 500 kişi kapasiteli sahra mutfakBartın'da; 1203 personel, 108 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 77 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak Sevk Edilen/İntikal Halinde Ekipler Bölgeye, AFAD Adana, Kahramanmaraş, Bursa ve Ankara il müdürlükleri, Gaziantep, Ankara ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri, Adana İHH ile Adana YAKUT'tan toplamda 139 personel, 10 araç, 5 cenaze nakil aracı, 1 bot ve 8 bobcat sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.Beslenme çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, 'Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 50.870 sıcak yemek, 33.322 kumanya, 44.032 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır.1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır' denildi.'Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. - Kastamonu; Toplamda bin 480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 372'si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 533 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir.Tahliye edilen 533 afetzededen 469'u yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Barınma Çalışmaları Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 792 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Çadırlarda 382 afetzede kalmaktadır.Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 146 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.000 kişilik kapasite ayrılmış olup 22 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 220 çadır, 660 battaniye, 660 yatak, 660 nevresim seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmış olup, 2 adet WC konteyner Bozkurt merkeze, 2 adet WC konteyner Abana'ya yerleştirilmiştir.'