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Sağlık
Sağlık Bakanlığı 16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı 16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:17
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:18
Sağlık Bakanlığı 16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." ifadelerini kullandı.



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