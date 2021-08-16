Koronavirüs Aşısı Regl Düzensizliği Yapar mı? Adet Döneminde Aşı Olunur mu?

Türkiye’de aşı çalışmaları hızla devam ederken aşının yan etkileri her geçen gün daha fazla kişi tarafından araştırılıyor. Bugünse ateş, baş ağrısı, kolda ağrı gibi yan etkileri bulunan aşının bir yan etkisinin daha olduğu iddia edildi. Peki, koronavirüs aşısı regl düzensizliği yapar mı? Koronavirüs aşısı adet gecikmesine sebep olur mu? Sizler için koronavirüs aşısının adet düzensizliği üzerine etkisini araştırdık…
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken çeşitli sorular gündeme geliyor. Son dönemde sıklıkla gündeme getirilen koronavirüs aşısının yan etkilerine bir yenisi daha eklendi. İddialar a göre koronavirüs aşısı kadınların regl düzenini bozuyor. Peki, gerçekten koronavirüs aşısı regl düzensizliği yapar mı? Koronavirüs aşıları regl döngüsünü etkiliyor mu?