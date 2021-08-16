Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken çeşitli sorular gündeme geliyor. Son dönemde sıklıkla gündeme getirilen koronavirüs aşısının yan etkilerine bir yenisi daha eklendi. İddialar a göre koronavirüs aşısı kadınların regl düzenini bozuyor. Peki, gerçekten koronavirüs aşısı regl düzensizliği yapar mı? Koronavirüs aşıları regl döngüsünü etkiliyor mu?









Koronavirüs Aşısı Regl Düzensizliği Yapar mı?



Adet Döneminde Aşı Olunur mu?



Kadınlarda regl dönemi hem hormonal hem de çevresel faktörlerden dolayı etkilenmeye müsait bir dönemdir. Stres, çevresel faktörler, hormonal değişiklikler, endişe gibi faktörlerden kolaylıkla etkilenebilen regl düzeni koronavirüs aşısından da etkilenebilir. Koronavirüs aşılarının hem bağışıklık sistemini harekete geçirmesi hem de strese sebep olması sebebiyle regl düzensizliğine sebep olabileceğini söyleyebilir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre koronavirüs aşısının meydana getirdiği adet düzensizliklerinin genellikle bir veya iki ay içerisinde ortadan kalktığı görülmektedir. Peki,Alanında uzman doktorlar kadınlardan gelen ‘? ‘ sorusuna bilimsel açıklamalar getirmiştir. Adet dönemindeyken bütün aşılar yaptırılabilir ve bu aşılara tetanoz, hepatit, menenjit, HPV aşıları dahildir.Koronavirüs aşıları regl düzensizliği yapar mı? sorusu ve vatandaştan gelen diğer sorular bu şekilde cevaplandırılmıştır.