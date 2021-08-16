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AÖL Ek Sınav Tarihi Ne Zaman? AÖL Ek Sınava Nasıl Girilir? AÖL Sınavı Online mı?

AÖL Ek Sınav Tarihi Ne Zaman? AÖL Ek Sınava Nasıl Girilir? AÖL Sınavı Online mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve binlerce açık öğretim öğrencisinin gireceği sınavın son giriş tarihi açıklandı. Peki, 2021 AÖL ek sınavları ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınava nasıl girilir? İşte 2021 AÖL ek sınav giriş ekranı…

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:46
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:50
AÖL Ek Sınav Tarihi Ne Zaman? AÖL Ek Sınava Nasıl Girilir? AÖL Sınavı Online mı?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin girebileceği AÖL ek sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021 AÖL ek sınavlarına zamanında sınava giremeyen öğrenciler giriş yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler arasında kaydını yenileyen öğrencilerin katılabileceği AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınava nasıl girilir? İşte AÖL ek sınavının detayları…



AÖL Ek Sınav Ne Zaman?


Milyonlarca açık öğretim lisesi öğrencisinin giriş yapabileceği AÖL ek sınav duyurularının yapılması üzerine AÖL ek sınav ne zaman? sorusu gündeme geldi. Bu durumun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı AÖL ek sınav tarihi açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan resmi açıklamalara göre AÖL ek sınav tarihinin16-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki, AÖL ek sınava nasıl girilir?

AÖL Ek Sınava Nasıl Girilir?


AÖL ek sınava giriş yapmak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına ait olan Açık Öğretim Lisesi sitesine girerek kayıt yenileme işlemi gerçekleştirmelidir. Sınav için kaydın yenilenmesinin ardından belirlenen tarihlerde AÖL ek sınava girebilirsiniz.



AÖL ek sınava nasıl girilir ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.

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