AÖL Ek Sınav Tarihi Ne Zaman? AÖL Ek Sınava Nasıl Girilir? AÖL Sınavı Online mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve binlerce açık öğretim öğrencisinin gireceği sınavın son giriş tarihi açıklandı. Peki, 2021 AÖL ek sınavları ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınava nasıl girilir? İşte 2021 AÖL ek sınav giriş ekranı…
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin girebileceği AÖL ek sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021 AÖL ek sınavlarına zamanında sınava giremeyen öğrenciler giriş yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler arasında kaydını yenileyen öğrencilerin katılabileceği AÖL ek sınav tarihi ne zaman? AÖL ek sınava nasıl girilir? İşte AÖL ek sınavının detayları…