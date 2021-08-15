ABD ve Fransa, Kabil Büyükelçiliğini Hamid Karzai Havalimanı yakınında koruyacak

Amerikan NBC televizyonunda 'Meet the Press' isimli programa katılan Blinken, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğini kapatıp kapatmayacağı konusunu değerlendirdi.



Blinken, sunucunun Kabil'deki büyükelçiliği kastederek, 'Elçiliği kesinlikle kapatıyor muyuz?' sorusu karşısında, 'İnsanları büyükelçilikten şu anda havaalanındaki bir yere taşıyoruz. Bir numaralı önceliğim halkımızın emniyeti ve güvenliğidir.' ifadesini kullandı.



Sunucu Chuck Todd'un, 'Yani büyükelçilikte hiçbir Amerikalı yoksa, büyükelçiliği kapattık. Ama hayır demek istemiyormuşsunuz gibi geliyor?' sorusuna ise Blinken, 'Temel diplomatik varlığımız olacak. Ve aslında havaalanında bir yerde bir elçilik. Yani, fiziksel elçilik hareket ediyor ancak devam edecek olan bir Amerikan diplomatik varlığı olacak.' şeklinde cevap vermeyi tercih etti.



VİETNAM SAVAŞI HATIRLATMASI



Daha sonra ABC televizyonunda yayınlanan 'This Week' programına da kısa bir bağlantı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğin akıbetiyle ilgili benzer bir soruyla karşılaştı.





Blinken sunucu Jonathan Karl'ın sorusunu doğrudan cevaplamak yerine, elçilik çalışanlarının mevcut binadan tahliye edildiğini belirterek, 'Personelimizin güvende olduğundan emin olmak için çalışıyoruz.' demekle yetindi.



Dışişleri Bakanı, ABD personelinin helikopterlerle büyükelçilik binasından tahliye edilme görüntülerinin 1975'te Vietnam Savaşı'nın sonunda Saygon şehrinin terk edilmesiyle benzer görüntüler oluşturduğu yorumuna ise katılmadığını belirtti.



'Bu açıkça Saygon değil.' diyen Blinken, 2001'deki Afganistan'ın işgalinin, 11 Eylül saldırılarının ardından Usame bin Ladin ve El Kaide'den kurtulmak gibi birincil hedefine ulaştığını savundu.



FRANSA, AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KABİL HAVALİMANI'NA TAŞIYOR



Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'da hızla kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin, Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na aktarılacağı, ülkedeki Fransız vatandaşlarının tümünün tahliyesi için operasyonların buradan sürdürüleceği ifade edildi.



Açıklamada, Fransa'nın tehdit altındaki Afgan sivil toplumu üyeleri, insan hakları aktivistleri, sanatçılar ve gazetecileri de korumayı hedeflediği belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un direktifiyle, Savunma Bakanlığının Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) konuşlu Fransız askeri birlikleri ile hava unsurlarını devreye soktuğu kaydedilen açıklamada, Abu Dabi'ye tahliyelerin başlayacağı, Fransa'nın tahliye için tesislerini açan BAE'ye minnettar olduğu aktarıldı.



Diğer yandan Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ı terk etmeleri çağrısı yapılan Fransız vatandaşları ile Fransa için çalışan Afgan ve Fransız personelin güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi.



Bu kişilerin güvenli şekilde tahliyesi için operasyonların birkaç haftadan bu yana sürdüğü aktarılan açıklamada, 'Fransa, gazetecileri, insan hakları aktivistlerini, sanatçıları, tehdit altındaki kişileri ve Fransız ordusu için çalışan Afganları sahada koruma gücünü koruyan birkaç ülkeden biridir.' ifadesi kullanıldı.