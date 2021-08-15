8 ilde 224 yerleşim yeri risk altında! Karadeniz için çarpıcı rapor

Kastamonu başta olmak üzere Sinop ve Bartın sel felaketiyle sarsıldı. Metrekareye 300 kilogramı aşan yağış düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 tarihinde hazırlanan "Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı"na göre sekiz ilde toplam 224 yerleşim yerinin risk altında olduğunun altı çizildi.
Temmuz'da Karadeniz'in doğusunu metrekareye 200 kilogram yağışla vuran sel felaketi, bir ay geçmeden Batı Karadeniz'i esir aldı. Metrekareye 300 kilograma kadar ulaşan yağış alan Sinop, Kastamonu ve Bartın sel, taşkın ve heyelanlara teslim olurken, Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı son 'Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı'nda, bölgedeki 8 ilde toplam 224 yerleşim biriminin taşkın riski altında olduğu tespitinin yer aldığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Genel Müdürlüğün Temmuz 2019 tarihli, 'Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı'na göre, sekiz ili kapsayan ancak Kastamonu ve Sinop odaklı sel felaketi yaşayan bölgede, 224 yerleşim yeri taşkın riski altında.
Planda, son sel felaketinde en çok can kaybının yaşandığı Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki taşkın riskine dikkat çekilirken, bölgede 1956-2016 arasında meydana gelen 225 taşkında 32 can kaybının yaşandığı hatırlatıldı. Sözkonusu taşkınların sebepleri detaylı şekilde irdelendi. Planda, Batı Karadeniz illerinde bugün karşı karşıya kalınan acı tablonun de nedenlerini oluşturan 'taşkın oluşma sebepleri' 7 madde halinde şöyle sıralandı: 'Dereler üzerinde bulunan sanat yapılarının membadan gelen rusubat ya da atıklar yüzünden tıkanması ve tam kapasite çalışamıyor olması. Bazı mevcut sanat yapılarının kesitinin yetersiz olması. Plansız kentleşme nedeniyle dere yataklarına yerleşim yapılması. Dere yataklarından malzeme alınarak dere akış rejimininve dere yatağı morfolojisinin bozulması. Dere yataklarına malzeme boşaltılarak derenin kapasitesinin azaltılması. Meydana gelen ani yağışlar. Mansap şartının sağlanmaması.'