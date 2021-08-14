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Siyaset
Provokatörlerin 'cemevine saldırı' yalanını polis ortaya çıkardı

Provokatörlerin 'cemevine saldırı' yalanını polis ortaya çıkardı

Son günlerde çeşitli yalanlarla provokasyon yapmak isteyen gruplar son olarak 'Pendik’te cemevine saldırı' iddiasını ortaya attı. Ancak iddianın yalan olduğu İstanbul polisinin yaptığı çalışma ile gün yüzüne çıktı. Yakalanan faillerin dün gece cemevi bahçesinde alkol aldığı, kalacak yerleri olmayınca da cemevinin camını kırdıktan sona içeri girip uyuduğu öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:28
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:37
Provokatörlerin 'cemevine saldırı' yalanını polis ortaya çıkardı

Sosyal medyada “Pendik’te cemevine saldırı” oldu yalanına sarılan provokatörlerin kirli tezgahlarını polis bozdu.

Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili failler kısa sürede yakalandı. Erdal Ş. ve Erol B. isimli şüphelilerin dün gece cemevi bahçesinde alkol aldığı, kalacak yerleri olmayınca da cemevinin camını kırıp içeri girip uyuduğu öğrenildi.
 
Erdal Ş. ve Erol B.’nin bu sabah 07.30’da cemevinden gittikleri ve ikisinin de Alevi olduğu belirlendi.
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan delillerin hukuken değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'Gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'Şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 


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