Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı yükseldi!

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi. Selden etkilenen Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaş hayatını kaybetti.



Devlet, tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, açıklamalar da peş peşe geliyor.



SEL FELAKETİNDE 44 CAN KAYBI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketine ilişkin son durumu aktardı.



Koca, '32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında' dedi.



SİNOP'TA SON DURUM



Sağlık Bakanı,'Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında' dedi.



Açıklanan verilerle birlikte can kaybı 44'e yükseldi.





ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR



Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.