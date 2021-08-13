Saç Yağlanması Nasıl Önlenir? Saç Yağlanması Nasıl Geçer?

Saç yağlanması kadın erkek fark etmeksizin herkesin ortak problemlerinden birisidir. Özellikle yaz aylarında sıcağa bağlı olarak daha sık yağlanan saçlarla baş etmek oldukça zor! Peki, Fizyolojik bir durum olmasına rağmen kişiyi zaman zaman zor durumda bırakan saç yağlanması nasıl geçer? Saç yağlanması nasıl engellenir? İşte saçın kısa sürede yağlanmasını engelleyen yöntemler…





Saç Neden Yağlanır?



Saç Yağlanması Nasıl Önlenir?



• Saçları çok sıcak suyla yıkamak,• Saç diplerine saç kremi uygulamak,• Saçlara çok sık dokunmak,• Saçları sık sık taramak,• Saç kurutma makinesi kullanmak,• Saçları her gün düzleştirmek,?’ sorusunun cevabıdır. Bu işlemlerin uygulanması saçın çok sık yağlanmasına neden olur. Peki,• İlk olarak beslenme düzeni değiştirilmeli ve sağlıklı yiyecekler tüketilmelidir.• Saç kuruyken saç derisine uygulanan ve derinin ıslanmasına sebep olan şekillendiriciler kullanılmamalıdır.• Market şampuanları kullanılmamalıdır. Saça uygun olarak özenle seçilen bitkisel şampuanlar saç yağlanmasını geciktirmektedir.• Şampuan ya da saç kremi alırken yağlı saçlar için üretilen ürünler alınmalıdır.• Saçlarla oynamak ve sürekli saça dokunmak saçın sık yağlanmasına sebep olur. Bu sebeple saça çok sık dokunulmamalıdır.• Saçları çok sık taramak saç derisine bulunan yağın saça ulaşma hızını artırır. Bu sebeple saçlar gün içerisinde çok sık taranmamalıdır.• Saç kreminin saç diplerine uygulanması saçın yağlanmasına sebep olur.• Kuru şampuan kullanımı saçın yağlanmasını engeller. Aynı zamanda kuru şampuan kullanarak saçlarda gün içerisinde meydana gelen yağlı görünüm de ortadan kaldırılabilir.• Saç şekillendirmek için kullanılan saç köpüğü, saç spreyi, diğer saç ürünleri saçın çok sık yağlanmasına sebep olur. Bu ürünlerin kullanımını azaltarak saçın yağlanma süresiniuzatabilirsiniz.Saçların yağlanmasını engellemek için yağlı saçlara özel olarak hazırlanan saç bakım ürünlerini kullanabilirsiniz.