Meteoroloji uyardı: 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Ülkenin güney sahillerinde orman yangınları ile mücadele sürerken, Karadeniz bölgesi sel sularına teslim oldu. Sağanak yağışların ardından yaşanan sel felaketi Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Samsun ve Sinop'u etkisi altına aldı.



Bölgelerde yollar sular altında kalırken, vatandaşlar sel sularının arasında kurtarılmayı bekledi.



Diğer bölgelerde ise hava durumunda önemli bir değişiklik olmazken, meteoroloji bazı şehirlerde çok kuvvetli yağış ihtimaline karşı uyardı.





SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

SİNOP VE SAMSUN ÇEVRELERİNDE KUZEY VE KUZEYBATI YÖNLÜ KUVVETLİ RÜZGAR

KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLER YER YER ÇOK BULUTLU

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA KUVVETLİ YAĞIŞ

BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI



Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü son değerlendirmelerine göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında seyrederken, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli olması öngörülüyor.Bartın, Ordu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı, yer yer bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29İstanbul: Parçalı bulutlu 31İzmir: Az bulutlu ve açık 35Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38Antalya: Az bulutlu ve açık 37Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38