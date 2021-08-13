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Kilo verdiren Maydanoz kürleri: Hızlı kilo verdiren maydanoz kürü nasıl yapılır? Ödem atan maydanoz kürler!

Kilo verdiren Maydanoz kürleri: Hızlı kilo verdiren maydanoz kürü nasıl yapılır? Ödem atan maydanoz kürler!

Maydanoz kürler, kilo vermede en etkili yöntemlerden biridir. Kilo verdirme maydanoz kürleri sayesinde kısa sürede fazla kilolarınıza veda edebilirsiniz. Peki Hızlı kilo verdiren maydanoz kürü nasıl yapılır? İşte kilo verdiren maydanoz kürü tarifleri…

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:08
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:13
Kilo verdiren Maydanoz kürleri: Hızlı kilo verdiren maydanoz kürü nasıl yapılır? Ödem atan maydanoz kürler!

Hızlı kilo verdiren maydanoz kürleri, çoğu kişinin kilo vermesinde önemli bir etkendir. Bu nedenle diyet listelerinde ve zayıflama kürlerinde mutlaka bulunur. Ödem söktürücü özelliğiyle vücutta biriken şişlikleri giderir ve yağlanmayı önler. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır ve daha fazla yağ yakılmasını sağlar. Peki kilo verdiren maydanoz kürü nasıl yapılır? Maydanozu isterseniz çiğ şekilde isterseniz de zayıflatan kürlerle tüketebilirsiniz. Kilo verdiren maydanoz kürleri, hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Sizler için maydanozla kilo vermenin yollarını ve zayıflatan maydanoz kürlerini yazdık.

Maydanoz Kürünün Faydaları Nelerdir?


- Yaşlanma karşıtı olarak bilinir, parlak ve genç bir cilt görünüm sunar.
- Vücuttaki yağları yakıp zayıflatır.
- Önemli bir afrodizyak etki sunar.
- Demir eksikliğine iyi gelir.
- Grip ve nezleden korur.
- Kandaki oksijen oranını arttırarak böbrekleri, karaciğeri ve idrar yollarını temizler.
- İdrar söktürücü ve ödem attırıcıdır.
- Kronik prostat hastalarına iyi gelir.
- Adet kanamalarını kolaylaştırarak adet ağrılarını hafifletir.
- Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme süreçlerine destek olur.
- Karaciğer yağlanması problemlerini tedavi eder.
- Sivilce ve sivilce izlerini giderir.
- Ciltte farklı nedenlerle meydana gelen cilt lekelerini geçirir.
- Kan dolaşımını hızlandırarak çok daha sağlıklı bir cilde sahip olunmasını sağlar.
- Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklıkları giderir.

Hızlı Kilo Verdiren Maydanoz Kürü

Maydanoz Kaç Kalori?


-1 demet maydanoz 55 kaloridir.
-1 sap maydanoz 1 kaloridir.

2 Haftada 5 Kilo Verdiren Maydanoz Kürü Tarifi


Malzemeler:
-1 demet maydanoz
-3 litre su
-1 adet limon

Nasıl Yapılır?
Maydanozları suyla birlikte tencereye koyarak kaynatın. Kaynayan suyu bir şişeye koyun ve içerisine limonun suyunu ekleyip karıştırın. Şişeye koyduğunuz suyu her gün için. 2 hafta boyuncu düzenli olarak bu suyu tükettiğinizde kilo vermeniz kolaylaşacaktır.

Hızlı Kilo Verdiren Maydanoz Kürü

Zayıflatan Maydanoz Kürü Tarifi


Malzemeler:
 -15 dal taze maydanoz
-1 su bardağı su
-1 adet limonun suyu
-1 çay kaşığı zencefil rendesi

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blendara koyun ve tamamen yeşil bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karışımı her sabah taze olarak hazırlayın ve aç karna için.

Hızlı Kilo Verdiren Maydanoz Kürü

Hızlı Kilo Verdiren Maydanoz Kürü


Malzemeler:
-1 demet nane
-1 demet maydanoz
-1 adet yeşil elma
-1 adet salatalık
-1 litre su

Hazırlanışı:
Elma ve salatalıkları ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri sürahinin içine koyun ve 2 saat bekletin. Ardından gün boyu bu karışımı tüketin.

Hızlı kilo verdiren maydanoz kürü tariflerini sizler için sıraladık. Bu tariflerle fazla kilolarınızdan kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

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