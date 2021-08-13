Bozkurt'ta acı bekleyiş! İkizler enkazda... 'Buralar çok kötü, dua edin'

11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede sel baskınları meydana geldi. İlçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kapladı.



Kastamonu'da 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı. Yaşanan felaketten dolayı çayın taşması sonucu 5'in üzerinde bina ağır hasar görürken, bu binalardan bir tanesi tamamen yıkıldı. Yıkılan ve hasar gören binalarda arama – kurtarma çalışmaları sürerken, sel suları ile dolan ilçe merkezi ve köylerdeki kayıp, mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.





ACILI BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR



'YIKILAN BİNANIN İÇİNDELER Mİ YOKSA SEL ALDI GİTTİ Mİ BİLEMİYORUZ'



'SELİN OLDUĞU GÜN 17.28'DE 'BURALAR ÇOK KÖTÜ, BİZE DUA EDİN' YAZDILAR'



Bir tarafta arama – kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer tarafta yıkılan binalarda aileleri kalan vatandaşların acılı bekleyişi sürüyor.Kastamonu'da selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı! Kastamonu Bozkurt'taki sel dehşeti kameradaMünevver Gencek de görümcesi Şengül Kuş ve yeğenleri Sena Nur Kuş, Kerem Ali Özdoğan ile Ayşe Miray Özdoğan'ın 8 katlı binanın enkazından çıkartılmaları için acı dolu bekleyişini devam ettiriyor.İstanbul'da yaşadıklarını ve sel sonrasında Bozkurt'a geldiklerini anlatan Gencek, 'En küçük görümcem Şengül Kuş ve onun 21 yaşındaki kızı Sena Nur Kuş, ortanca görümcemin de 7 yaşındaki ikiz torunları Kerem Ali Özdoğan ile Ayşe Miray Özdoğan enkazda' dedi.Acılı bekleyişi sürdürdüklerini kaydeden Gencek, 'Yıkılan binanın içindeler mi yoksa sel aldı gitti mi bilemiyoruz. Biz burayı bekliyoruz ama neredeler bilmiyoruz' ifadelerini kullandı.En son 11 Ağustos günü saat 17.28'de haber aldıklarını belirten Gencek, şöyle konuştu: 'Bizim görümceler ve eltilerle grubumuz var. Biz gruba mesaj 'nasılsınız' diye mesaj atmıştık. 21 yaşında olan eltimin kızı gruba 17.28'de mesaj attı, 'Buralar çok kötü, bize dua edin' yazdı.Ondan sonra koptu, bir daha yok, sır oldu. Biz onlara yazdık yazdık ama cevap alamadık. Bozkurt'a almamışlardı, enkazın karşısına beklemeye yeni geldik.Çok kötü bir his, bu enkazın içinden sağlam insan çıkar mı? Bir değil, 2 değil 4 tane insan. Bina yanındakiler gibi hasar görseydi belki kurtarılırdı ama çok kötü.'