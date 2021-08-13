Bozkurt'ta acı bekleyiş! İkizler enkazda... 'Buralar çok kötü, dua edin'

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağışın etkili olması sonrasında kent merkezi sulara teslim oldu. Selin etkisiyle 5’in üzerinde bina ağır hasar görürken, bu binalardan bir tanesi tamamen yıkıldı. Yıkılan binada eşinin kardeşi Şengül Kuş, kızı Sena Nur Kuş ile eşinin ortanca kardeşinin 7 yaşındaki ikiz çocukları Kerem Ali Özdoğan ile Ayşe Miray Özdoğan’ı bekleyen Münevver Gencek’in 8 katlı binanın enkazının karşısında acılı bekleyişi devam ediyor. Münevver Gencek: “Son konuşmamızda ‘Buralar çok kötü, bize dua edin’ dediler. Enkazın içindeler mi yoksa sel mi aldı gitti bilemiyoruz” dedi.
11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede sel baskınları meydana geldi. İlçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kapladı.
Kastamonu'da 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı. Yaşanan felaketten dolayı çayın taşması sonucu 5'in üzerinde bina ağır hasar görürken, bu binalardan bir tanesi tamamen yıkıldı. Yıkılan ve hasar gören binalarda arama – kurtarma çalışmaları sürerken, sel suları ile dolan ilçe merkezi ve köylerdeki kayıp, mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.