Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı yükseldi!

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi. Selden etkilenen Kastamonu'da 32, Sinop'ta da 6 vatandaş hayatını kaybetti.



Devlet, tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, açıklamalar da peş peşe geliyor.



SEL FELAKETİNDE 38 CAN KAYBI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketine ilişkin son durumu aktardı.



Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor" ifadelerini kullandı.



Koca, "32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında" dedi.



SİNOP'TA SON DURUM



Sağlık Bakanı,"Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" dedi.



Açıklanan verilerle birlikte can kaybı 38'e yükseldi.



İşte sel felaketinin yaşandığı bölgede dakika dakika yaşananlar;



22.10 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzedenin tahliye edildiği belirtildi.



21.15 Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.



ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR



Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.