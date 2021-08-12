Kabak lifinin faydaları nelerdir? Kabak lifi gerçekten işe yarıyor mu?

Kabak lifi, cildin ölü derilerden arınmasına yardımcı oluyor. Kabak lifi son zamanlarda sosyal medyada oldukça paylaşılıyor. Özellikle güzellik ürünleri tanıtan sayfalar, kabak lifini tüm kullanıcılara öneriyor. Kabak lifinin cildi tahriş etmeden ihtiyacı olan bakımı sağladığı öne sürülüyor. Bu bilgilerle karşılaşanlar ise “Kabak lifi gerçekten işe yarıyor mu? Kabak lifi kullananların yorumları neler?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Kabak lifi çok uzun yıllardır bir güzellik ürünü olarak kullanılıyor. Cilde birçok fayda sağlıyor. Peki kabak lifinin faydaları neler? Sizler için kabak lifinin faydalarını yazdık.





Kabak Lifinin Faydaları Neler?



Kabak Lifi Kullananların Yorumları Neler?



Kabak Lifi Nasıl Kullanılır?



Cilt bakımında en dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan ürünlerin cilde uygun ve doğal olmasıdır. Cildin iyi görünmesi için ihtiyacı olan tüm bakım sağlanmalıdır. Kabak lifi de cilde doğal bir şekilde fayda sağlayan önemli bir üründür. İşte-Kabak lifi ciltte doğal bir peeling etkisi yaratır ve ölü derilerin atılmasına yardımcı olur.-Kan akışını hızlandırır ve cilde canlılık kazandırır.-Selülitli bölgelere uygulandığında, kan akışını hızlandırdığı ve hücre yenilediği için selülit görüntüsünün azalmasını sağlar.-Sivilce izlerinin geçmesine yardımcı olur.-Kol ve bacaklarda ortaya çıkan batıkların kısa sürede geçmesini sağlar.-Cildi kir ve makyaj kalıntılarından arındırarak, temizlenmesine olanak sağlar.-Yüzde uzun süredir biriken kirli hava ve makyaj kalıntıları nedeniyle oluşan siyah nokta ve sivilcelerin arınmasını sağlar. Özellikle siya noktalar için birebir yöntemdir.Kabak lifi kullananların çoğu cildindeki siyah nokta ve pürüzlü hissin geçtiğini söylüyor. Kabak lifinin özellikle selülitli bölgelerde de işe yaradığı kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Kabak lifi hakkında çok fazla olumsuz bir yorum bulunmuyor. Ancak kabak lifi yanlış kullanıldığında cildi tahriş edebiliyor. PekiDüzenli olarak kullandığınız yüz temizleme ürününüzü cildinize sürün ve köpürtün. Ardından kabak lifiyle, yumuşak ve yuvarlak hareketlerle cildinize masaj yapın. Kabak lifini fazla bastırdığınızda ya da sert hareketler yaptığınızda cildiniz tahriş olabilir. Bu nedenle mutlaka yavaş ve yumuşak bir şekilde masaj yapmalısınız.vebu şekildedir.