Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

52 yaşındaki ünlü programcı Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Magazin gündeminde bomba etkisine sebep olan haberin yayılmasının üzerine Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Ayça Çağla Altınkaya hamile mi? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi?





Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi?



Uzun süredir güzel bir ilişki içerisinde olduklarını açıklayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan yeni bir haber geldi. Çağla Altunkaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğrafta karnı dikkat çekti. Sosyal medya takipçilerinin ‘Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? vesorularına cevap gelmedi. İlişkilerini göz önünde sürdüren çift hakkında ortaya atılan iddianın doğru olup olmadığı merak ediliyor.sorusuna henüz bir açıklama gelmedi.