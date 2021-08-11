Lahmacun kaç kalori? Lahmacun diyette yenir mi? Lahmacun kilo aldırır mı?

Lahmacun kalorisi, diyet yapanlar için büyük bir önem taşıyor. Ülkemizin önemli lezzetlerinden biri olan lahmacun, neredeyse herkes tarafından sevilir. Ancak halk arasında sağlıksız olarak düşünülen lahmacun, diyet yapanlar tarafından tüketilmez. Aslında lahmacun besin değeri bakımından oldukça zengindir. Diyet yapanlar 'Lahmacun kaç kalori? Lahmacun diyette yenir mi?” gibi soruların yanıtını merak etse de, ölçülü tüketilmesi diyetisyenler tarafından önerilir. İnce bir hamura sahip olan lahmacun, yüksek bir kaloriye sahip değildir. Bu nedenle “Lahmacun kaç kalori?” sorusunun yanıtı sanıldığı kadar korkutucu değildir. Protein değeri de yüksek olan lahmacunlar aşırıya kaçılmadığı sürece herkes tarafından tüketilebilir. Sizler için “lahmacun kaç kalori?” sorusunun yanıtını yazdık.









Lahmacun Kaç Kaloridir?



İnce hamura sahip lahmacunlar yaklaşık olarak 150-200 kalori arasındadır. Kalın hamurlu olanlar ise 230 kalori olarak hesaplanabilir. Fastfood yiyecekler arasında en hafif olanı lahmacundur. Kalorisi düşük olduğu için diyette de tüketilebilir.

Lahmacunun Besin Değeri





1 porsiyon lahmacunda;

-9,75 gram protein,

-32,30 gram karbonhidrat,

-5,55 gram yağ,

-2,90 gram lif,

-92.38 A vitamini,

-26.80 C vitamini,

-1.80 Demir bulunur.







Lahmacun Diyette Yenir Mi?



Lahmacun Kilo Aldırır Mı?



Diyet Lahmacun Tarifi



Lahmacun hem sağlıklı hem de besin değeri yüksek bir besindir. Herkes tarafından beğenilen lahmacun, yüksek bir kaloriye sahip değildir. Çoğu besine oranla kalorisi düşüktür. Bu nedenle aşırı tüketilmediği sürece diyette yenebilir. Lahmacunun sebze oranının bol olması ve hamurunun ince olması kalorisini azaltır. Ayrıca lif ve vitaminde bulundurur. Bu nedenle diyette tüketilebilir.Lahmacun her yiyecek gibi aşırı tüketildiğinde kilo aldırır. Ayrıca lahmacun içerisindeki yağ oranı da oldukça önemlidir. Diyet yapan kişilerin lahmacunu evde yapması önerilir. Ev yapımı lahmacun hem daha sağlıklı hem de daha az kalorili olacaktır. Lahmacunun yanında bolca sebze tüketmekte sindirimini kolaylaştırır ve kilo alımının önüne geçer. Lahmacun porsiyon kontrolü yaparak tüketildiğinde kilo aldırmaz.-3 yemek kaşığı yulaf unu-1 yemek kaşığı yoğurt-1 adet yumurta-1 tutam tuz-50 gram kıyma-1 adet rendelenmiş domates-1 adet rendelenmiş soğan-1 diş sarımsak-Tuz ve karabiberKıyma harcı için tüm malzemeleri yoğurun ve 10 dakika bekletin.Hamur malzemelerini bir kabın içerisinde karıştırın.Tavaya biraz yağ ekleyin ve kızınca hamuru krep gibi içerisine dökün. Arkalı önlü pişirin.Kıyma harcını hazırladığınız krep hamurunun üzerine yayın ve 200 derece ısınmış fırında pişirin.Harcı piştikten sonra servis edebilirsiniz.vesorularının yanıtı bu şekildedir. Diyet lahmacun tarifiyle sizde kalorisi düşük bir öğün yapabilirsiniz.