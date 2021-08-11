USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
'FETÖ terör örgütü değil' demişti! Amiral eskisi Türker Ertürk'ten 'darbe' çağrısı!

'FETÖ terör örgütü değil' demişti! Amiral eskisi Türker Ertürk'ten 'darbe' çağrısı!

FETÖ'nün terör örgütü olmadığı şeklinde skandal bir açıklamada bulunan ve 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine imza atan Türker Ertürk, Tunus'taki darbeyi meşrulaştırarak Türkiye'de de darbe çağrısı yaptı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:05
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:06
'FETÖ terör örgütü değil' demişti! Amiral eskisi Türker Ertürk'ten 'darbe' çağrısı!

15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün terör örgütü olmadığını söyleyen amiral eskisi Türker Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla darbe çağrısı yaptı.

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine imza atan emekli komutanlardan Türker Ertürk, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tunus'taki darbeyi meşrulaştıran Türker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam bir düğünde eşi Türk olan bir Tunuslu ile tanıştım, konuştum ve Tunus’taki gelişmeleri sordum. “İyi oldu, halk İhvan’dan ve yarattığı hırsızlıktan, yolsuzluktan ve yalancılığından bıkmıştı, demokrasinin önünde en büyük engeldi” dedi. Ben de “Biz de bıktık” dedim.

Halkın iradesini yok sayan darbeyi meşrulaştıran Türker, paylaşımında 'Biz de bıktık' diyerek yüzde 52 oyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin demokrasisini sorguladı.

Millete silah sıkan FETÖ'nün terör örgütü olmadığı şeklinde skandal bir açıklamada bulunarak 15 Temmuz'un darbe olmadığını söyleyen Türker, yaptığı paylaşım ile darbe çağrısında bulundu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı