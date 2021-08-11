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Evlat nöbetindeki babanın evini yakma girişimi! Talimatı HDP mi verdi?

Evlat nöbetindeki babanın evini yakma girişimi! Talimatı HDP mi verdi?

Diyarbakır'da, 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın'ın evinin arkasındaki otluk alan yandı. Komşularıyla birlikte alevleri söndüren Aydın, otların ateşe verildiğini öne sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının, bir yıldırma politikası olarak göz dağı vermek amaçlı çıkarılmış olabileceği konuşuluyor.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:02
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:21
Evlat nöbetindeki babanın evini yakma girişimi! Talimatı HDP mi verdi?

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü iddia edip 709 gündür bu partinin Diyarbakır il binası önünde eylem yapan 233 aileden Süleyman Aydın'ın Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin arka tarafında bulunan otluk alan, iddiaya göre ateşe verildi.

Süleyman Aydın ve komşuları, durumu fark edip kendi imkanlarıyla yangını söndürdükten sonra polise haber verdi.



İhbar üzerine gelen ekipler, çevrede inceleme yapıp, yangını çıkardığı öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'BENİ YILDIRMAK İSTİYORLAR'


Süleyman Aydın, otların kasıtlı olarak yakıldığını ifade ederek, 'Eğer biz durumu fark etmemiş olsaydık alev evime kadar gelecekti. Allah razı olsun, komşularımın desteğiyle durumu fark ettik, söndürdük.



Kim bunları yaptıysa nefretle kınıyoruz. Benim 2 yaşında bir çocuğum var. Allah göstermesin, bir şey olsaydı ne olurdu? Benden ne istiyorlar yani? HDP önünde evlat nöbeti tuttuğum için beni yıldırmak istiyorlar. Kimlerse artık ben mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Evladımı da HDP'den isteyeceğim' dedi.



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