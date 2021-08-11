Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda nefes kesen voleybol turnuvasının ardından gözler Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımının yeni hedefi olan Avrupa Şampiyonası ne zaman oynanacak? Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman? Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası hangi kanalda?
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında çeyrek final maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore mağlubiyeti sonrasında olimpiyatlara veda etmişti. Bu durum üzerine pek çok kişi gözünü şampiyonluk için Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na çevirdi. Taraftar tarafından büyük bir heyecanla beklenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman? sorusuna yanıt gecikmedi! İşte detaylar...