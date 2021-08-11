Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında çeyrek final maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore mağlubiyeti sonrasında olimpiyatlara veda etmişti. Bu durum üzerine pek çok kişi gözünü şampiyonluk için Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na çevirdi. Taraftar tarafından büyük bir heyecanla beklenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman? sorusuna yanıt gecikmedi! İşte detaylar...









Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Ne Zaman?



Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Hangi Kanalda?



2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na sayılı günler kala şampiyonanın ne zaman olacağı konusunda çeşitli sorular sosyal medyanın gündemine geldi. Bu yıl 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’da gerçekleştirilecek. Peki,18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Sporseverlerin gündeme getirdiğisorusu cevaplandırıldı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası TRT SPOR YILDIZ ekranlarında yayınlanacak.Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye’nin de katılımıyla birlikte 18 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.