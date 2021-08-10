Tarım ve Orman Bakanlığı: Siber saldırıya uğradık!

Türkiye yaklaşık 2 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor.



Yurdun dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan siber saldırıya maruz kalındığı açıklaması geldi.





YANGINLARIN BAŞLAMASINDAN 3 GÜN SONRA SİBER SALDIRI



'SİSTEMİN GÜVENLİĞİ KONTROL ALTINDA'



'3 AYRI YEDEKLEME SİSTEMİ MEVCUT'



'VERİ KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI'



Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınların başlamasından 3 gün sonra, 31 Temmuz saat 01.00 sıralarında Bakanlığın domainlerine siber saldırı yapıldığını açıkladı.Açıklamada, 'Bilindiği üzere hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemleri sürekli hedef alınmaktadır. 31.07.2021 tarihinde gece 01.00 sıralarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domainlerinden birinde bulunan bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir. Bakanlığımızca sabah erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak bir çalışma başlatılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Bu saldırıda Bakanlığımızın bir kısım sunucuları hedef alındığı için öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alınmıştır.' ifadeleri kaydedildi.Yapılan siber saldırıda, Bakanlığın ana domainlerinin etkilenmediği belirtilerek 'Bu yapılan siber saldırıda Bakanlığımızın ana domainde olan sunucular etkilenmemiş olup, Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri Bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır. Bakanlığımızca etkilenen sunucular ve yedekler kriminal bir inceleme için koruma altına alınmış olup elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur.' denildi.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:'Sistemlere ilk müdahale eden pro​fesyonel ekip, sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır.'