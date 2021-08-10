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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Şartsız yapılandırma!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Şartsız yapılandırma!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada Genel Sağlık Sigortası (GSS)borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmadığı belirtildi. GSS borçlarının otomatik olarak yapılandırıldığı ifade edildi.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:33
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:38
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Şartsız yapılandırma!

Yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin siliniyor. Yapılandırmanın kapsamında, 'sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları.

İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar' yer alıyor. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta son buluyor.

GSS PRİM BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILIYOR?


Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacak. GSS borçları için vatandaşların başvuru yapmasına gerek bulunuyor.

31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecek.

Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

Vatandaşlar, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

ÖDEMELER İKİŞER AYLIK TAKSİTLERLE YAPILABİLECEK


Yapılandırmada ilk taksit Eylül ayında yapılacak. Ödemeler, peşin ve taksitli olarak kredi kartıyla yapılabilecek. İşveren ve sigortalılar borçlarını ikişer aylık taksitler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksit, olarak ödenebilecek.

Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak.

7256 sayılı yapılandırmadan yararlananların ve ödemeleri halen devam eden veya bozulan sigortalıların da isterlerse yeni kanun kapsamında borçlarını yapılandırabilecekler.


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